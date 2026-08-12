Tenía dos premios Nobel entre sus socios y activos 28 veces su capital, pero en un año se derrumbó por un sacudón en el mercado
Long Term Capital Management reunió a algunos de los nombres más prestigiosos de las finanzas y obtuvo retornos extraordinarios. Su estrategia entró en crisis y obligó a los principales bancos de Wall Street a organizar una recapitalización privada.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 12 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.