Cada vez más personas buscan proteger sus pesos y evitar que el dinero pierda valor mientras permanece inmovilizado. Si bien existen opciones de inversión con mayor potencial de rendimiento, también implican un nivel de riesgo más alto. Para quienes tienen un perfil conservador, en cambio, hay alternativas que permiten hacer rendir el dinero sin quedar expuestos a las fuertes variaciones de otros activos.

Entre las alternativas más utilizadas aparecen las cuentas remuneradas de bancos y billeteras digitales y los Fondos Comunes de Inversión (FCI) money market. Ambas permiten obtener un rendimiento sobre pesos que, de otro modo, quedarían simplemente depositados en una cuenta.

Sin embargo, la diferencia entre lo que puede ofrecer cada alternativa es cada vez más grande. Antes de elegir una opción, es necesario tener en cuenta cuándo se necesita el dinero, qué nivel de liquidez se busca y cuánto esfuerzo se está dispuesto a hacer para invertirlo.

Money market vs. cuenta remunerada: cuál paga más

En términos generales, los fondos money market suelen ofrecer un rendimiento superior al de las cuentas remuneradas. La explicación está en los instrumentos en los que invierten.

Los FCI money market colocan el dinero de los inversores en activos de muy corto plazo, como cauciones, bonos, plazos fijos mayoristas y otros instrumentos de liquidez. El objetivo es obtener un rendimiento manteniendo un nivel de riesgo bajo y permitiendo rescatar el dinero en plazos muy cortos.

Sin embargo, el rendimiento puede bajar si el Banco Central reduce las tasas y, en determinados contextos, puede incluso quedar por debajo de la inflación. Además, aunque los fondos ofrecen rescate inmediato, el dinero puede acreditarse recién el siguiente día hábil si se solicita fuera de ese período. A esto se suman los gastos de administración del fondo, que reducen el rendimiento bruto.

Las cuentas remuneradas, en cambio, funcionan de una manera más sencilla. El usuario deja sus pesos depositados y la entidad le paga intereses por ese saldo. La principal ventaja es que no hace falta realizar ninguna operación adicional para obtener el rendimiento.

Por eso, para quien busca sacar el máximo provecho de sus pesos sin alejarse demasiado de las alternativas conservadoras, el money market puede resultar más atractivo.

¿Qué alternativa elegir según el perfil de inversión?

Para un inversor conservador que recién comienza, la cuenta remunerada tiene una ventaja evidente, ya que es simple y no requiere tomar decisiones de inversión. El dinero depositado puede utilizarse en cualquier momento para realizar una transferencia o afrontar un gasto. No es necesario rescatar una inversión ni esperar que los fondos se acrediten.

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Para quien busca optimizar un poco más el rendimiento y puede esperar unas horas o hasta el siguiente día hábil para disponer del dinero, el money market puede ser una alternativa más conveniente.

Y existe una tercera posibilidad: combinar las dos herramientas. De esta manera, una parte de los pesos queda disponible para los gastos cotidianos y otra se coloca en un instrumento que busca generar un rendimiento algo mayor.

¿Cuánto pagan las cuentas remuneradas?

Las tasas de las cuentas remuneradas varían según la entidad y, en muchos casos, también según el monto depositado. Este es el ranking de las alternativas con mayor rendimiento: