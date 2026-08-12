Cuentas remuneradas vs. money market: dónde conviene poner los pesos para que rindan mejor
Estos dos instrumentos aparecen como alternativas para quienes buscan ganar intereses sin asumir grandes riesgos. Qué diferencia hay entre ambas y cuál conviene según el perfil y el uso que se le dé al dinero.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 12 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.