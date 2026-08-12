En esta noticia La oportunidad que el campo debe aprovechar

Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina , repasó, en diálogo con El Cronista Stream, los principales reclamos del campo al gobierno de Javier Milei y evaluó el momento que atraviesa el sector agropecuario.

Pino remarcó la necesidad de crédito a tasas accesibles para el desarrollo productivo, especialmente en economías regionales como la Patagonia lanera.

“Falta crédito a tasas que sean accesibles”, señaló, y aclaró que ese financiamiento no debe transformarse en una carga impagable para el productor.

El segundo reclamo apuntó a los derechos de exportación. Pino insistió en que el sector espera que las retenciones lleguen a cero lo antes posible, y afirmó que el cronograma oficial es lento.

Según explicó, tras la baja inicial para trigo y cebada, el esquema prevé reducciones parciales recién desde enero de 2027, con porcentajes que consideró insuficientes.

También reclamó por la carne, que mantiene hasta cinco puntos de retención en algunas categorías. La Rural presentó números y proyecciones durante encuentros recientes con el Gobierno.

Al hablar de las retenciones, Pino analizó la experiencia de Mauricio Macri y recordó que el expresidente eliminó retenciones a casi todos los cultivos apenas asumió. La medida generó una respuesta inmediata del campo, aunque agregó que esa política no logró sostenerse en el tiempo.

Por eso, interpretó que Milei avanza de manera gradual para evitar retrocesos similares a los de 2015. “Va suave para no tener que volver para atrás”, explicó.

La oportunidad que el campo debe aprovechar

Pino sostuvo que Argentina atraviesa una nueva oportunidad histórica vinculada al contexto internacional. La demanda global de alimentos y energía posiciona favorablemente al país.

“Se abre esa posibilidad”, dijo, en referencia a un mundo convulsionado por conflictos que demanda lo que Argentina produce. Mencionó especialmente el escenario entre Rusia y Ucrania.

El dirigente rural destacó además el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, cerrado tras más de 25 años de negociaciones, como una oportunidad concreta para el sector.

Explicó que Argentina ya obtuvo buenos resultados en miel, carne y huevos dentro de las primeras cuotas asignadas por el bloque europeo.

Sin embargo, remarcó que todavía restan definir las negociaciones internas del Mercosur sobre cómo se reparten esos cupos entre los países miembros.

Pino cerró con una reflexión sobre la responsabilidad compartida: los gobiernos deben generar condiciones y los productores deben aprovechar el desafío. “Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer”, sintetizó.