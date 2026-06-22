Los gigantes invisibles que ganan miles de millones y que pasan por el costado de los inversores
Detrás del brillo de las marcas que todos conocen, existe un entramado de empresas industriales, fabricantes de componentes y líderes B2B que sostienen la economía global. Para quienes recién dan sus primeros pasos, los Cedears abren la puerta a este universo para aprender a construir carteras diversificadas y con visión de largo plazo.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 22 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.