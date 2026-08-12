En esta noticia Cómo se eligió a Edenor

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, se refirió a la venta de la participación de la petrolera en MetroGAS a Edenor y dio detalles sobre los motivos que llevaron a la compañía a desprenderse de la distribuidora y sobre el proceso que terminó con la elección del comprador.

Durante su participación en el Foro de Inversiones Vaca Muerta, realizado este miércoles, el ejecutivo puso el foco primero en la situación regulatoria que arrastraba la participación de YPF.

“Por disposición de la Ley de Defensa de la Competencia, YPF tenía que salir de MetroGAS”, afirmó Marín.

La situación se remontaba al ingreso de la petrolera a la distribuidora. Según explicó, cuando YPF adquirió su participación, entre 2013 y 2014, la Secretaría de Energía permitió la operación debido al esquema que regía entonces para los precios del gas. Ese expediente, sostuvo, nunca terminó de cerrarse.

Marín señaló además que el vencimiento del Plan Gas.Ar en 2028 obligaba a resolver la situación antes de esa fecha. Pero aclaró que la cuestión regulatoria no fue el único argumento detrás de la salida.

“No es core de YPF y no veíamos por qué estar en MetroGAS”, sostuvo.

La petrolera aceptó esta semana la propuesta de Edenor por u$s 780 millones por su participación en MetroGAS y MetroENERGÍA.

Cómo se eligió a Edenor

YPF dejó el proceso en manos de Citibank, que fue contratado para conducir la compulsa. Marín sostuvo que la intención fue que la selección no quedara directamente bajo responsabilidad de la petrolera.

La búsqueda comenzó con alrededor de 20 interesados y luego se redujo a seis participantes. Una de las propuestas quedó en el camino antes de llegar a la instancia vinculante por ubicarse muy por debajo de los valores que se manejaban.

Sobre el resultado final, Marín remarcó que “Edenor ganó muy bien, por encima de las demás”.

El ejecutivo sostuvo que el resultado económico terminó siendo mejor que el que YPF había contemplado en sus cálculos previos.

“El valor que nos pagó es mucho mayor al que nos daba”, afirmó.

La salida de MetroGAS se inscribe, según planteó durante su exposición, en una definición más amplia sobre dónde concentrar los recursos de la compañía. Para el ejecutivo, mantener capital dentro de una distribuidora tenía menos sentido frente a los proyectos que YPF tiene por delante.

En ese sentido, planteó que para la compañía resultaba más relevante dirigir esos recursos hacia el desarrollo de Vaca Muerta y los proyectos de GNL, que mantener una participación en un negocio que dejó de considerar central.