El mercado de las criptomonedas continúa mostrando movimientos en las cotizaciones de sus principales activos. Este jueves, 20 de agosto de 2026, así se ubican los precios de las principales monedas digitales de mayor capitalización.

Con base en la información publicada en el sitio oficial de Binance, a continuación se muestran las cursos de cambio de los principales criptoactivos:

El Bitcoin es una de las principales monedas digitales.

Hoy, al [date(full)|#date], el Bitcoin ha alcanzado un precio de 71,957.99 dólares y 114,024,630.95 pesos argentinos. En las últimas 24 horas, su cotización ha experimentado una notable variación del 11.57%, lo que refleja un aumento significativo en el interés de los inversores y una potencial recuperación en el mercado de criptomonedas.

Por su parte, Ethereum se posiciona en 2,296.37 dólares y 3,638,827.90 pesos argentinos. Su variación en las últimas 24 horas ha sido aún más impresionante, marcando un crecimiento del 19.4%. Este impulso sugiere una fuerte demanda y una creciente confianza en su tecnología, consolidando su lugar entre las principales criptomonedas del mercado.