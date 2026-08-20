Las billeteras endurecen medidas por la mora: qué mirar antes de endeudarse y cómo salir rápido
Las entidades no bancarias, entre ellas las “billeteras virtuales” registran altas tasas de morosidad y hay muchos deudores considerados incobrables. Un informe señala el comienzo del estrangulamiento en los préstamos.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 20 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.