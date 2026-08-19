En esta noticia La cotización de las principales criptomonedas este miércoles 19 de agosto

El mercado de las criptomonedas continúa mostrando movimientos en las cotizaciones de sus principales activos. Este miércoles, 19 de agosto de 2026, así se ubican los precios de las principales monedas digitales de mayor capitalización.

La cotización de las principales criptomonedas este miércoles 19 de agosto

Según los datos compartidos en el sitio oficial de Binance, estos son los precios de las principales criptomonedas:

Bitcoin: 64.496,8 u$s

Ethereum: 1.923,2 u$s

BNB: 602,8 u$s

SpaceX (bStocks): 142 u$s

El precio de las principales criptomonedas (foto: archivo).

La cotización del Bitcoin se sitúa en 64,496.75 dólares, lo que representa una variación positiva del 0.25% en las últimas 24 horas. Al convertir esta cifra a pesos argentinos, el precio asciende a 102,188,650.7. A pesar de la volatilidad habitual del mercado de criptomonedas, el Bitcoin mantiene un desempeño sólido, lo que puede ser un indicador de confianza entre los inversores en el largo plazo.

Por otro lado, Ethereum se cotiza a 1,923.2 dólares y presenta una variación del 1.07% en el último día. En términos de pesos argentinos, su valor alcanza los 3,047,118.08. Este incremento en su cotización sugiere un interés creciente en el uso de Ethereum, especialmente en aplicaciones de contratos inteligentes y finanzas descentralizadas, lo cual podría continuar impulsando su rentabilidad en el futuro.