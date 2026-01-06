En esta noticia
Banco Provincia renovó su cartilla de descuentos con su billetera virtual, Cuenta DNI, para el primer mes del año. Las novedades incluyen beneficios exclusivos para aprovechar en marcas del verano.
Además, se mantienen los descuentos habituales que mes a mes acompañan a los usuarios, como promociones en supermercados, ferias, farmacias, librerías, universidades, carnicerías y comercios de cercanía.
¿Cuáles son los nuevos beneficios de Cuenta DNI?
En enero, Cuenta DNI lanzó descuentos exclusivos para ahorrar durante el verano. La principal novedad es la promoción especial en balnearios y comercios adheridos, que incluye marcas como:
- Amalfi
- Atalaya
- Centinela
- Chichilo
- El Topo
- Freddo
- Guolis
- Havanna
- Heladería El Pino
- Interlagos
- La Fonte de Oro
- La Pinocha
- Le Park
- Luccianos
- Manolo
- Parque Mogotes
- SAO Medialunas.
- Balneario El Calamar Loco
- Balneario Guardalavaca
- Balneario Hanalei
- Balneario Manaos
- Balneario Marbella
- Balneario Pepe’s
- Balneario Mute
- Balneario Torreón del Monje
Otra novedad es que la promo en comercios de barrio incorpora carnicerías, granjas y pescaderías, con un tope semanal a $ 5000. Como enero tiene 5 viernes, el ahorro mensual alcanza los $ 25.000. También habrá un beneficio especial en comercios de gastronomía, con un ahorro de $ 8000 por fin de semana.
Uno por uno: todos los beneficios con Cuenta DNI para enero
En total, los usuarios de la billetera virtual contarán con 8 descuentos para aprovechar. Los detalles se pueden consultar a través de este link. La lista completa es la siguiente:
- Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento todos los viernes. Nuevo tope de $ 5000 por viernes, que se alcanza con $ 25.000 en consumos.
- Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $ 6000 por semana.
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $ 6000 por semana.
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
- Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $ 10.000 por semana por marca.
- Full YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $ 8000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.