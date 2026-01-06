Banco Provincia renovó su cartilla de descuentos con su billetera virtual, Cuenta DNI, para el primer mes del año. Las novedades incluyen beneficios exclusivos para aprovechar en marcas del verano.

Además, se mantienen los descuentos habituales que mes a mes acompañan a los usuarios, como promociones en supermercados, ferias, farmacias, librerías, universidades, carnicerías y comercios de cercanía.

¿Cuáles son los nuevos beneficios de Cuenta DNI?

En enero, Cuenta DNI lanzó descuentos exclusivos para ahorrar durante el verano. La principal novedad es la promoción especial en balnearios y comercios adheridos, que incluye marcas como:

Amalfi

Atalaya

Centinela

Chichilo

El Topo

Freddo

Guolis

Havanna

Heladería El Pino

Interlagos

La Fonte de Oro

La Pinocha

Le Park

Luccianos

Manolo

Parque Mogotes

SAO Medialunas.

Balneario El Calamar Loco

Balneario Guardalavaca

Balneario Hanalei

Balneario Manaos

Balneario Marbella

Balneario Pepe’s

Balneario Mute

Balneario Torreón del Monje

Otra novedad es que la promo en comercios de barrio incorpora carnicerías, granjas y pescaderías, con un tope semanal a $ 5000. Como enero tiene 5 viernes, el ahorro mensual alcanza los $ 25.000. También habrá un beneficio especial en comercios de gastronomía, con un ahorro de $ 8000 por fin de semana.

Uno por uno: todos los beneficios con Cuenta DNI para enero

En total, los usuarios de la billetera virtual contarán con 8 descuentos para aprovechar. Los detalles se pueden consultar a través de este link. La lista completa es la siguiente: