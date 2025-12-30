En esta noticia ¿Cómo aprovechar el descuento?

El Banco Provincia anunció una promoción especial para enero que permite ahorrar en la compra de carne. La entidad devolverá hasta $ 25.000 en carnicerías adheridas. Esta medida de mejorar el beneficio con Cuenta DNI, busca aliviar el gasto en alimentos en plena temporada de verano.

Hasta diciembre, este rubro tenía una promoción exclusiva del 35% los sábados, con un tope mensual de $ 7.000, equivalente a compras por $ 20.000.

Desde enero, la entidad unificó la promoción dentro del programa Comercios de cercanía, por lo que deja de ser un descuento diferenciado. Esto implica nuevas condiciones y un tope más alto para quienes planifican sus compras.

Cómo queda el beneficio en enero

Día válido: solo los viernes

Porcentaje de ahorro: 20%

Tope de reintegro: $ 5.000 por semana

Monto para alcanzar el tope: $ 25.000 en compras

Como enero tiene cinco viernes, el reintegro máximo mensual puede llegar a $ 25.000, siempre que el usuario realice consumos por $ 125.000 en carnicerías, granjas, pescaderías y otros comercios adheridos.

Aunque el porcentaje bajó del 35% al 20%, el nuevo esquema permite acumular reintegros semanales y alcanzar un tope mayor. Esto beneficia a quienes hacen compras grandes o planifican el gasto en alimentos durante todo el mes.

¿Cómo aprovechar el descuento?

Paga siempre con Cuenta DNI , la billetera digital del Banco Provincia.

Verifica que el comercio esté dentro del programa Comercios de cercanía .

Organiza las compras los viernes para maximizar el reintegro.

Consulta el listado de comercios adheridos en la app.

Otros beneficios para el verano

El relanzamiento incluye descuentos en balnearios, gastronomía los fines de semana y promociones en marcas tradicionales de temporada. Banco Provincia busca impulsar el consumo en vacaciones y ofrecer alivio en un contexto de precios altos.