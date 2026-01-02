La billetera digital gratuita del Banco Provincia anuncia en enero una agenda de beneficios para acompañar el consumo en supermercados y comercios de cercanía. Entre las promociones más destacadas se encuentra el descuento exclusivo en Carrefour, que aplica todos los miércoles en todas sus sucursales, sin límite de reintegro y con devolución inmediata.

Este beneficio de Banco Provincia se suma a una estrategia más amplia que incluye descuentos en cadenas del interior bonaerense, mayoristas y comercios emblemáticos de la temporada. Según datos oficiales del Banco Provincia, en 2025 los usuarios de Cuenta DNI realizaron más de 250 millones de transacciones, con un volumen superior a $1,2 billones en compras.

Solo en supermercados, el ahorro acumulado por promociones superó los $ 45.000 millones, lo que hace a la aplicación como la más utilizada para pagos digitales en la provincia.

Carrefour: 10% de descuento sin límite de reintegro

Cuenta DNI ofrece un beneficio especial en Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. El descuento es del 10% y se aplica los días miércoles, sin tope de reintegro. Este beneficio se suma a la estrategia de Banco Provincia para acompañar a los consumidores durante la temporada de verano.

Beneficios adicionales en supermercados durante la semana

Además del descuento en Carrefour, la billetera digital tiene otras promociones en distintas cadenas. Los lunes se aplica un 20% de descuento en supermercados Día, con tope de reintegro de $8.000 por día y ticket mínimo de $20.000.

Los martes y miércoles ofrece un 15% de descuento en supermercados del interior bonaerense, con tope semanal de $6.000 y ticket mínimo de $ 30.000. Entre las cadenas adheridas se incluyeron 5mentarios, Actual Supermercados, Autoservicio 228, Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Caseros, San Lorenzo, Chacabuco, Super Güemes y Super Sofía.

En Nini Mayorista, el beneficio es del 15% los martes, con tope de reintegro de $ 20.000 por día y por persona, aplicable en todas las sucursales.

Toledo y Chango Más: descuentos sin tope en días específicos

Los miércoles también se suma Toledo con un 20% de descuento sin tope de reintegro, aplicable a partir de un ticket mínimo de $ 40.000. Al igual que en Carrefour, la devolución se realiza en el momento de la compra.

Por su parte, Chango Más ofrece un 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin límite de reintegro y con devolución inmediata. Este beneficio se aplica en todas las sucursales adheridas de la cadena.

Promociones complementarias en comercios y servicios

Cuenta DNI también incluye descuentos en otros rubros durante la temporada. En comercios de cercanía, el beneficio es del 20% todos los viernes, con un nuevo tope de reintegro de $ 5.000 por día, alcanzable con compras de hasta $ 25.000.

En ferias y mercados bonaerenses se aplica un 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $ 6.000. Además, se mantienen beneficios en farmacias y perfumerías, con un 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Las librerías adheridas ofrecen un 10% de descuento los lunes y martes, también sin límite de reintegro. En universidades bonaerenses, el ahorro es del 40% todos los días, con tope semanal de $ 6.000.

Beneficios especiales para la temporada de verano

Durante enero, Banco Provincia lanza promociones exclusivas en balnearios y comercios emblemáticos del verano. Entre las marcas adheridas se encuentran Atalaya, Havanna, La Fonte de Oro, Luccianos y Manolo, con un 25% de descuento todos los días y tope semanal de $ 10.000 por marca.

También se suma la promoción en locales Full YPF, con un 25% de descuento los sábados y domingos, con tope de reintegro de $ 8.000 por semana, aplicable únicamente en productos de tienda.