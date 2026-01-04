Ni detergente ni jabón: el sencillo truco para sacar los rayones de los lentes sólo un minuto

Los lentes son una herramienta indispensable para millones de personas. Sin embargo, el uso diario, el polvo y la limpieza incorrecta hacen que los cristales se rayen con el tiempo.

Estos daños no solo afectan la estética, sino también la calidad de la visión. Por eso, especialistas en óptica comparten un truco sencillo que ayuda a mejorar el estado de las gafas sin recurrir a productos costosos.

Por qué aparecen los rayones en los anteojos

Los rayones se producen por varias razones:

Limpiar los cristales en seco con telas ásperas.

Guardar las gafas sin funda en bolsos o mochilas.

Exposición a partículas de polvo y arena.

Uso prolongado sin mantenimiento adecuado.

Aunque los tratamientos antirreflejo y endurecidos reducen el riesgo, ningún lente es inmune al desgaste. Por eso, la limpieza correcta es clave para evitar daños mayores.

Qué no usar para limpiar los lentes

Muchos creen que el vinagre, el limón o los limpiadores abrasivos son efectivos, pero estos productos pueden deteriorar el recubrimiento y empeorar los rayones. Tampoco se recomienda el jabón común, ya que deja residuos que generan reflejos incómodos.

Los elementos recomendados por ópticos

Para una limpieza segura y efectiva, los expertos sugieren:

Agua corriente: elimina polvo y partículas sin dañar el cristal.

Jabón neutro: ayuda a remover grasa y suciedad sin afectar el tratamiento del lente.

Paño de microfibra: evita pelusas y arañazos.

Limpiador óptico o toallitas especiales: opción práctica para viajes o uso diario.

Paso a paso para reducir rayones y mejorar la visión

Coloca los lentes bajo el grifo y humedece toda la superficie. Aplica una pequeña cantidad de jabón neutro con los dedos y frota suavemente en círculos. Enjuaga con abundante agua hasta eliminar cualquier resto de espuma. Seca con un paño limpio y suave, sin presionar demasiado.

Este método no elimina rayones profundos, pero reduce marcas superficiales y mejora la transparencia de los cristales. Además, prolonga la vida útil de las gafas y evita gastos innecesarios en reemplazos.

Consejos para prevenir rayones en el futuro

Guarda siempre los lentes en su estuche rígido.

Evita limpiarlos en seco o con ropa.

Usa gamuzas limpias y productos específicos para óptica.

No los expongas a superficies abrasivas ni a temperaturas extremas.

La recomendación de General Ópticas se viralizó porque es económica, rápida y segura. No requiere productos caros ni herramientas especiales, y se puede aplicar en casa en menos de cinco minutos.