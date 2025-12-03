El descuento en carnicerías de Cuenta DNI aumentó para diciembre.

El Banco Provincia presentó la agenda de beneficios de Cuenta DNI para diciembre 2025, con cambios importantes y promociones especiales para cerrar el año.

Uno de los cambios más relevantes es en la fecha y el tope de reintegro del descuento en carnicerías, grajas y pescaderías, una de las promociones más utilizadas por los clientes cada mes.

Descuento en carnicerías: ¿cuándo se podrá aprovechar en diciembre?

El beneficio para carnicerías, granjas y pescaderías se aplicará el sábado 20 de diciembre, justo antes de las fiestas.

La novedad es que el tope de reintegro sube a $ 7.000 por persona, lo que se alcanza con $ 20.000 en consumos. El descuento será del 35% y se podrá aprovechar en comercios adheridos de toda la provincia.

Cuenta DNI diciembre 2025: todas las promociones

Además del beneficio en carnicerías, la billetera digital ofrece descuentos en distintos rubros: