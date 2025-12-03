En esta noticia
El Banco Provincia presentó la agenda de beneficios de Cuenta DNI para diciembre 2025, con cambios importantes y promociones especiales para cerrar el año.
Uno de los cambios más relevantes es en la fecha y el tope de reintegro del descuento en carnicerías, grajas y pescaderías, una de las promociones más utilizadas por los clientes cada mes.
Descuento en carnicerías: ¿cuándo se podrá aprovechar en diciembre?
El beneficio para carnicerías, granjas y pescaderías se aplicará el sábado 20 de diciembre, justo antes de las fiestas.
La novedad es que el tope de reintegro sube a $ 7.000 por persona, lo que se alcanza con $ 20.000 en consumos. El descuento será del 35% y se podrá aprovechar en comercios adheridos de toda la provincia.
Cuenta DNI diciembre 2025: todas las promociones
Además del beneficio en carnicerías, la billetera digital ofrece descuentos en distintos rubros:
- Especial gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 13 y domingo 14, con tope de $ 8.000 por persona, que equivale a $ 26.700 en consumos.
- Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $ 4.000 por viernes, que se alcanza con $ 20.000 en compras.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana, que equivale a un ticket $ 15.000.
- Supermercados: descuentos en cadenas adheridas durante toda la semana. Para ver los detalles ingresar a este link.
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos. Tope de $ 6.000 por semana.
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope.
- Comercios de cercanía (no alimenticios): 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa y Mastercard vinculadas a la app.