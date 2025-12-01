En esta noticia
El dólar blue hoy lunes 1° de diciembre se ofrece a $ 1415 para la compra y $ 1435 para la venta.
La divisa fue retrocediendo en su cotización y terminó la última semana con una suba de $ 10. En el acumulado del mes se mantuvo por debajo del valor con el que arrancó noviembre ($ 1455).
Por su parte, el dólar oficial hoy lunes 1° de diciembre cotiza a $ 1425 para la compra y $ 1475 para la venta en las pantallas del Banco Nación.
En tanto, el dólar mayorista se ubica en $ 1422,20 para la compra y $ 1472 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1509,98.
Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, quedó en $ 1917,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.
De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-2,71%). El paralelo cotiza $ 205 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).
El Banco Central (BCRA) no intervino el viernes pasado en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 40.314 millones.
|Cotización
|Compra
|Venta
|Dólar BNA
|$ 1425
|$ 1475
|Dólar Blue
|$ 1415
|$ 1435
|Dólar Mayorista
|$ 1422,20
|$ 1472
|Dólar MEP
|$ 1476,1
|$ 1476,5
|Dólar CCL
|$ 1512,9
|$ 1521,0
El dólar CCL o dólar cable hoy lunes 1° de diciembre se consigue a $ 1512,9 para la compra y $ 1521,0 para la venta.
El dólar MEP hoy lunes 1° de diciembre se ubica a $ 1476,1 para la compra y $ 1476,5 para la venta.
El dólar oficial hoy lunes 1° de diciembre opera a $ 1475 para la venta en las pantallas del Banco Nación:
|Entidad
|Compra
|Venta
|BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
|1.370,000
|1.420,000
|BANCO DE LA NACION ARGENTINA
|1.375,000
|1.425,000
|INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
|1.355,000
|1.415,000
|BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
|1.375,000
|1.425,000
|BANCO SUPERVIELLE S.A.
|1.372,000
|1.412,000
|BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
|1.370,000
|1.430,000
|BANCO PATAGONIA S.A.
|1.370,000
|1.420,000
|BANCO HIPOTECARIO S.A.
|BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
|1.375,000
|1.425,000
|BRUBANK S.A.U.
|1.360,000
|1.415,000
|BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
|1.370,000
|1.420,000
|BANCO MACRO S.A.
|1.365,000
|1.425,000
|BANCO PIANO S.A.
|1.365,000
|1.420,000
|BANCO DE COMERCIO S.A.
|1.360,000
|1.410,000
Menos viento de cola para las inversiones: cae el petróleo y rompe un piso
El mercado energético global entró nuevamente en zona de turbulencia. El Brent, contrato de referencia para la Argentina, opera en torno a los u$s 62 por barril, y por momentos amenaza con perforar los u$s 60, en un contexto dominado por negociaciones de Estados Unidos para terminar con la guerra en Ucrania, una presión bajista creciente sobre los commodities y señales mixtas de oferta global.
Para los activos energéticos argentinos, el movimiento abre un nuevo capítulo: menos viento de cola en precios internacionales, más sensibilidad a la política doméstica y un mercado que se pregunta si es momento de recalibrar expectativas.