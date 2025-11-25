Las billeteras virtuales proporcionan rendimientos en pesos a los ahorristas que dejan sus pesos depositados en las cuentas remuneradas en pesos.

En muchos casos, en la última semana se produjeron variaciones en las tasas que pagan billeteras como Mercado Pago, Personal Pay, Naranja X, entre otras.

En un relevamiento publicado el fin de semana, la consultora de finanzas personales Trascendo detalló cuáles son los rendimientos que pagan estos instrumentos de ahorro.

“Las tasas siguen ajustándose a la baja, en línea con la desaceleración de las cauciones y un mercado de pesos más estable. Aun así, la dispersión entre apps continúa siendo grande y vale la pena comparar antes de dejar la plata quieta“, explicó la consultora.

Lo cierto es que las billeteras virtuales vuelven a posicionarse como una alternativa atractiva para los ahorristas que buscan una alternativa a los plazos fijos para obtener rendimiento de sus pesos.

Se debe considerar que no todas las billeteras virtuales brindan los mismos beneficios a sus usuarios. Trascendo indicó cuáles son las diferencias entre los rendimientos que pagan actualmente las principales plataformas fintech que operan en la Argentina.

“La brecha entre el mejor y el peor rendimiento sigue siendo amplia (más de 15 puntos porcentuales), algo que puede cambiar el resultado final de tu dinero sin que hagas ningún esfuerzo extra”, destacaron desde Trascendo.

Billeteras virtuales: cuánto pagan ahora Mercado Pago, Naranja X, Ualá y otras

El más reciente relevamiento de Trascendo lista los rendimientos que brindan las billeteras virtuales y detalla lo siguiente:

Carrefour Banco vuelve a liderar con 38% anual, quedando como la única opción por encima del 32%. Le siguen Naranja X (32%), y más atrás Ualá ( Uilo ) y Banco Bica , ambos en 30%.

En el rango medio aparecen Cocos Pay (29,93%), Brubank (28%), Ualá (FCI) (26,65%), Fiwind (26%) y Taca Taca (25,92%).

Más abajo, Prex (25,55%), Supervielle (24,82%) y Astropay (24,82%) muestran rendimientos moderados, junto con Lemon Cash, Mercado Pago y Letsbit, todos en 24,46%.

En el extremo inferior se ubican Banco Galicia (23,73%), Personal Pay (23,36%), Claro Pay (22,27%) y Cencopay (22,27%).

El listado completo del relevamiento puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Los rendimientos de las billeteras virtuales en la última semana, según Trascendo.

Billeteras virtuales: cómo se calcula el rendimiento

Trascendo indica en su análisis que no utiliza la Tasa Efectiva Anual (TEA), que es lo que realmente se gana al final del año, sino el rendimiento total de la inversión según el último rendimiento diario de cada app.

Esto se debe a que cada app tiene un criterio distinto para definir y publicar la Tasa Nominal Anual (TNA) en sus páginas. Así, se compara el efecto real que tiene cada día tener el dinero en una u otra aplicación.