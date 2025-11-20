Volvió el descuento más esperado de Cuenta DNI: qué día se aplicará la rebaja del 35% en carnicerías en noviembre

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, se convirtió en una de las herramientas financieras más utilizadas en Argentina. Esto se debe a que permite operar desde el celular, de forma rápida y segura, además de brindar una gran variedad de promociones y descuentos.

Como todos los meses, la entidad bancaria habilita reintegros exclusivos para los clientes que realicen compras desde la app. Sin embargo, tendrán que asegurarse de cumplir con los siguientes requisitos.

¿Qué es Cuenta DNI?

Cuenta DNI es una aplicación desarrollada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires que permite a cualquier persona mayor de edad acceder a una cuenta bancaria gratuita, sin necesidad de ir a una sucursal.

Desde allí se puede enviar y recibir dinero, pagar en comercios, recargar la SUBE o el celular, y participar de beneficios exclusivos.

Además, la billetera virtual no exige ningún costo de mantenimiento y les permitirá a los usuarios realizar transacciones sin necesidad de contar con la tarjeta de débito o crédito.

Fuente: Cuenta DNI

¿Quiénes pueden acceder a Cuenta DNI?

Cualquier persona mayor de 13 años que resida en Argentina puede acceder, ya sea cliente o no del Banco Provincia.

No es necesario tener un trabajo formal o ingresos comprobables.

Está disponible para personas físicas, no para empresas o comercios.

Vale destacar que los menores de entre 13 y 17 años pueden tener una Cuenta DNI Adolescente, con autorización de un adulto responsable .

Los nuevos requisitos para tener Cuenta DNI

Aquellas personas que hayan cambiado o extraviado el celular y ya contaban con su usuario en Cuenta DNI deberán, si o si, actualizar sus datos biométricos para poder ingresar.

Ademán, tendrán que sacarle una foto al frente y el dorso de su Documento Nacional de Identidad (DNI). En caso de que el mismo haya vencido o se encuentre en trámite, no se podrá recuperar la cuenta.

Por otra parte, los pasos a seguir son:

Tener DNI argentino vigente.

Ser mayor de 13 años.

Contar con un celular con cámara y conexión a internet.

Bajar la app gratuita “Cuenta DNI” desde Google Play o App Store.

Realizar un registro digital que incluye: Escaneo del DNI (ambos lados); Validación facial (selfie) y Carga de datos personales (nombre, correo, dirección, etc.).

Todo el proceso se realiza de manera 100% digital, sin necesidad de asistir al banco ni presentar documentación en persona.