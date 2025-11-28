Banco Provincia lanzó nuevas promociones navideñas para los usuarios de Cuenta DNI, con rebajas de hasta el 40% y cupones exclusivos para las compras de diciembre. Con el objetivo de impulsar el consumo de fin de año y fortalecer el comercio local, la entidad sumó beneficios que acompañarán a los descuentos tradicionales de la billetera digital.

Estas ofertas forman parte del esquema estacional que regirá entre diciembre y febrero, e incluyen rebajas en comercios de cercanía, supermercados, actividades culturales y el programa MeSumoNavidad, que permitirá acceder a vouchers especiales acumulables con otros beneficios.

¿Qué descuentos navideños ofrece Banco Provincia con Cuenta DNI?

El banco anunció una renovación de promociones para facilitar las compras de fin de año. Entre ellas, el programa MeSumoNavidad en el que se podráncanjear vouchers con descuentos del 20%, 30% y 40%. Con topes de $ 10.000, $ 20.000 y $ 30.000 respectivamente.

Los cupones se pueden canjear del 1 al 10 de cada mes y utilizar del 15 al 30, lo que permite planificar las compras navideñas con tiempo. Además, podrán usarse en cualquier comercio que opere con QR de Cuenta DNI y son acumulables con las promociones habituales de la aplicación.

¿Cómo aprovechar los descuentos de Cuenta DNI para Navidad?

Para acceder a los beneficios es necesario:

Tener Cuenta DNI activa y validada.

Canjear los cupones en la app entre el 1 y el 10 del mes.

Realizar las compras entre el 15 y el 30 en comercios que acepten pago con QR Cuenta DNI.

Combinar los vouchers con descuentos vigentes para obtener una rebaja mayor.

¿Qué beneficios estarán disponibles en diciembre 2025?

En diciembre, los usuarios podrán acceder a:

Descuentos en comercios de cercanía (miércoles a domingo).

Ahorro mensual en supermercados.

Promociones en actividades culturales y turísticas.

MeSumoNavidad – edición diciembre:

Vouchers del 20%, 30% y 40%.



Fuente: Cuenta DNI

¿Qué promociones tendrá Cuenta DNI en enero 2026?

Durante enero, los beneficios continuarán y se ampliarán en zonas turísticas bonaerenses:

Rebajas en comercios de cercanía en destinos de verano.

Ahorro mensual en supermercados.

Entradas gratuitas o con precios promocionales para espectáculos culturales.

Beneficios por medio de MeSumo

Cuenta DNI ya supera los 9 millones de usuarios y se posiciona como una de las billeteras más utilizadas. Su impacto en el comercio local y el turismo bonaerense es clave, y por eso Banco Provincia busca sostener una estrategia de descuentos que acompañe el consumo diario de miles de familias.