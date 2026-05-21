El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado todos los meses por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (CIF-UTDT), cortó en mayo una racha de tres meses consecutivos de caída .

El indicador se ubicó en 40,14 puntos, lo que representa un aumento mensual del 1,26% respecto de abril , cuando había alcanzado 39,64 puntos.

La recuperación, no obstante, no alcanzó para revertir el deterioro interanual. El ICC cayó 11,76% respecto de mayo de 2025, cuando se había registrado 45,49 puntos.

El relevamiento de la Di Tella se realizó entre el 4 y el 19 de mayo de 2026, sobre una muestra de 1.000 casos en grandes centros urbanos del país.

El informe del CIF-UTDT señala que “ el pico del ICC en el actual gobierno se registró en enero de 2025 ”, con un valor de 47,38 puntos. Desde ese máximo, el índice acumula una caída de 15,28%, aunque la tendencia de corto plazo volvió a ser positiva por primera vez en el cuatrimestre.

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Índice de confianza del consumidor: CABA lidera la recuperación regional

Por regiones, el ICC registró aumentos en las tres áreas relevadas, aunque con magnitudes muy dispares. CABA lideró el repunte con un salto de 6,42% mensual, pasando de 38,10 a 40,54 puntos. El Gran Buenos Aires (GBA) creció apenas 0,48%, hasta los 37,00 puntos, mientras el Interior avanzó un marginal 0,10%, hasta 45,39 puntos.

En la comparación interanual, todas las regiones registran caídas pronunciadas. El GBA muestra el mayor retroceso con un -13,69%, seguido por el Interior con -12,08%. CABA exhibe la menor pérdida respecto de un año atrás, con -4,50%.

El Interior continúa exhibiendo el índice más elevado entre las tres regiones, con 45,39 puntos, mientras que el GBA mantiene el valor más bajo, con 37,00 puntos.

Los hogares de menores ingresos, protagonistas del rebote

El análisis por nivel de ingreso —aproximado a través del nivel educativo de los encuestados— revela una divergencia marcada. Los hogares de ingresos bajos aumentaron su confianza 6,86% en el mes, al pasar de 35,50 a 37,94 puntos. En la comparación interanual, sin embargo, este segmento se ubica 12,71% por debajo del registro de mayo de 2025.

En sentido contrario, los hogares de ingresos altos registraron una caída de 1,68%, al retroceder de 42,57 a 41,86 puntos. En términos interanuales, ese grupo muestra una baja de 10,36% respecto de mayo del año pasado.

A pesar del avance de los sectores bajos, la brecha entre ambos grupos se redujo notablemente. La diferencia en el ICC entre ingresos altos y bajos pasó de 7,07 puntos en abril a 3,92 puntos en mayo, cuando en mayo de 2025 esa distancia era de apenas 3,23 puntos.

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La macro mejora, pero la situación personal se deteriora

El comportamiento de los tres subíndices que componen el ICC resultó heterogéneo en mayo. El mayor avance lo registró Situación Macroeconómica, que subió 4,46% en el mes hasta 48,89 puntos, aunque se mantiene 11,45% por debajo de su nivel de un año atrás.

Bienes Durables e Inmuebles avanzó 0,83% hasta los 32,93 puntos, acumulando una caída interanual de 5,29%. Dentro de ese subíndice, la intención de compra de automóviles y casas subió 2,59% en el mes, mientras que Electrodomésticos retrocedió 0,41%.

En sentido contrario, Situación Personal registró la única caída mensual, con un retroceso de 2,18%, hasta los 38,59 puntos. Ese componente acumula una baja de 16,98% en comparación interanual, la mayor de todos los subíndices.

Las expectativas superan a las condiciones presentes

Al desagregar el índice por horizonte temporal, las Expectativas Futuras aumentaron 1,94% en mayo hasta los 48,44 puntos, mientras que las Condiciones Presentes crecieron apenas 0,24%, hasta 31,83 puntos.

La brecha entre ambas dimensiones refleja que los consumidores confían más en el futuro que en el presente . Las Condiciones Presentes, que agrupan la percepción actual sobre la situación personal, los electrodomésticos y los bienes durables, se ubican casi 17 puntos por debajo de las Expectativas Futuras.

En la comparación interanual, ninguno de los dos componentes mostró mejora: las Expectativas Futuras cayeron 12,93% respecto de mayo de 2025, y las Condiciones Presentes retrocedieron 9,93%.