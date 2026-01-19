Los abundantes, pero en gran medida inexplotados, yacimientos de tierras raras de Brasil están despertando el interés de Estados Unidos, con el gobierno brasilero evaluando estos minerales como una posible ficha de negociación mientras repara los vínculos diplomáticos con el gigante norteamericano.

El país sudamericano posee las segundas mayores reservas del mundo de estos elementos, vitales para tecnologías de punta que van desde autos eléctricos y drones hasta misiles guiados por láser, pero cuya minería y procesamiento están dominados por China.

Washington ha estado buscando fuentes alternativas después de que el gobierno chino restringiera exportaciones en reacción a los aranceles comerciales del presidente Donald Trump, y ve a Brasil como un socio potencial , dijeron varias personas con conocimiento de la situación.

Tras un acercamiento tentativo entre Trump y su par brasileño, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, diplomáticos y lobistas ven una oportunidad para un acuerdo sobre tierras raras.

“No hay nada más que oportunidades aquí”, dijo un funcionario. “El gobierno de Brasil está abierto a un acuerdo sobre minerales críticos”.

El año pasado, Estados Unidos intensificó los esfuerzos para asegurar suministros de diversos minerales críticos —incluidas las tierras raras— fuera de China, cerrando acuerdos con países como Australia y la República Democrática del Congo.

La sed de la administración Trump por los recursos naturales sudamericanos quedó dramáticamente expuesta con la operación militar de este mes para remover al líder de la Venezuela rica en petróleo .

Pero enfrenta competencia en Brasil: en Río de Janeiro la semana pasada, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que Bruselas estaba en conversaciones con Brasilia para un acuerdo sobre materias primas críticas, con vistas a inversiones conjuntas en litio, níquel y tierras raras.

Las tierras raras son un grupo de 17 elementos metálicos cuya minería y refinación son complejas. Algunos, como el neodimio y el praseodimio, se usan en imanes permanentes presentes en productos que van desde teléfonos inteligentes hasta aerogeneradores y escáneres de resonancia magnética.

Tras un acercamiento tentativo entre Trump y su par brasileño, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, diplomáticos y lobistas ven una oportunidad para un acuerdo sobre tierras raras. Fuente: archivo.

China domina especialmente la producción de las llamadas tierras raras “pesadas”, difíciles de obtener en otros lugares. Sin embargo, el desarrollo de estos recursos en la mayor economía de América Latina se ha visto frenado por la falta de financiamiento local y por trabas burocráticas .

Analistas políticos ven un momento favorable para la cooperación con Estados Unidos. El año pasado estalló una crisis diplomática después de que la Casa Blanca impusiera fuertes aranceles comerciales a Brasil y sancionara a funcionarios en un intento de lograr que se archivara una causa penal contra el expresidente Jair Bolsonaro, un aliado de derecha de Trump.

Pero Lula se mantuvo firme y Bolsonaro fue condenado por planear un golpe de Estado. Luego comenzó una distensión, con reuniones y llamadas entre Trump y Lula, mientras se ponían en marcha negociaciones comerciales bilaterales. Desde entonces, Estados Unidos revirtió algunos aranceles sobre alimentos brasileños y canceló sanciones contra el juez del Supremo Tribunal que supervisó el proceso contra Bolsonaro.

Las conversaciones sobre tierras raras se encontraban en una etapa inicial hacia fines de 2025, dijeron personas con conocimiento del tema, y Estados Unidos había señalado su interés de manera privada.

El principal diplomático estadounidense en el país, el encargado de negocios Gabriel Escobar, ha hablado sobre tierras raras con la asociación minera de Brasil, Ibram, y con empresas que exploran proyectos en los últimos meses.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos y el Ministerio de Comercio de Brasil también discutieron minerales críticos, dijo una persona familiarizada con el asunto. Un evento en Washington sobre minerales críticos en diciembre, con las tierras raras como eje central, reunió a representantes de ambos gobiernos, instituciones financieras, la industria e inversores.

Un diputado brasileño que prepara un proyecto de ley sobre el tema, Arnaldo Jardim, asistió y se reunió con funcionarios del Departamento de Comercio, según una fuente con conocimiento del asunto. Jardim declinó hacer comentarios.

“Había gente de los departamentos de Comercio, Estado, Defensa y Energía, dos o tres representantes de cada uno”, dijo un asistente. “Estaban muy interesados y dijeron que están firmando acuerdos con otros países de América Latina en relación con las tierras raras”.

El deshielo entre Estados Unidos y Brasil podría ponerse a prueba por tensiones entre ambos, como la condena de Brasilia al ataque sobre Caracas y el veto de Lula a una legislación que reducía la pena de Bolsonaro.

El año pasado, la relación bilateral se tensó cuando la Casa Blanca impuso aranceles a Brasil y sancionó a funcionarios para presionar por el cierre de una causa contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Christopher Garman, de la consultora de riesgo político Eurasia, dijo que esperaba un acuerdo entre Estados Unidos y Brasil sobre minerales críticos pronto. “Tenemos alrededor de un 75% de probabilidades de que algún tipo de acuerdo ocurra para el primer trimestre”.

Para Estados Unidos, “hay una prioridad enorme en abordar los minerales críticos y las tierras raras porque ese fue el mayor error de cálculo que tuvo la administración Trump durante todo el mandato, la relación con China, y quiere un acuerdo”, señaló.

Para ambos países “es un ganar-ganar”, agregó. “El momento de un acuerdo puede retrasarse por tensiones diplomáticas sobre Venezuela, pero no lo descarrilará”.

Estados Unidos está dispuesto a canalizar financiamiento para emprendimientos de tierras raras en Brasil a través de prestamistas públicos como la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y el Banco de Exportaciones e Importaciones, además de apoyo a través de departamentos gubernamentales, dijeron personas informadas.

Washington ya respalda algunos proyectos. La DFC aprobó en agosto un préstamo de u$s 465 millones para Serra Verde, la única mina operativa de tierras raras de Brasil, en el estado de Goiás. Gran parte de su producción se vendió inicialmente por adelantado a China, pero ese contrato vence este año.

China controla alrededor del 60% de la extracción global de tierras raras, pero concentra más del 90% de la capacidad de procesamiento. Brasil posee el 23% de las reservas mundiales, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Constantine Karayannopoulos, veterano de la industria y asesor, dijo que esta “dotación extraordinaria” podría convertir al país en una “superpotencia de tierras raras”.

“Si la Casa Blanca quiere jugar bien sus cartas, adoptará un enfoque más pragmático y racional, en lugar de forzar a [Brasil] a hacer cosas”, añadió.

Un marco entre Estados Unidos y Australia sobre minerales críticos y tierras raras acordado en octubre, que detalla inversiones por u$s 3.000 millones en seis meses, ofrece un modelo para cualquier pacto entre Washington y Brasilia.

La DFC también aportó u$s 5 millones para financiar un estudio de factibilidad de otro proyecto de tierras raras pesadas en desarrollo en Goiás por Aclara Resources. Su director ejecutivo, Ramón Barúa, dijo que esperan iniciar la producción a mediados de 2028, con la mira puesta en vender a clientes occidentales en lugar de chinos.

“La recepción ha sido increíble”, dijo Barúa sobre su interacción con distintos departamentos del gobierno estadounidense. “Están claramente interesados”.

Solo el 30% del territorio de Brasil ha sido cartografiado adecuadamente desde el punto de vista mineralógico, dijo Valdir Silveira, director del Servicio Geológico de Brasil, por lo que los yacimientos de tierras raras podrían ser mayores de lo que se cree. Aun así, los proyectos en el país enfrentan largas esperas para obtener permisos. La mina de Serra Verde tardó 15 años en entrar en producción.