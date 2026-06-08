En esta noticia ¿Qué significa soñar con gato?

Durante este lunes, 8 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este lunes, 8 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3105 - Gato

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 8 de junio

1° 3105 11° 5840 2° 8233 12° 8242 3° 5523 13° 1341 4° 1760 14° 8578 5° 4848 15° 2430 6° 5614 16° 2176 7° 3807 17° 1343 8° 7325 18° 3235 9° 3788 19° 2782 10° 4669 20° 6511

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, misterio y escucha de tu voz interior.

También puede reflejar independencia y cautela, o advertir de posibles engaños según el contexto.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.