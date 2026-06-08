En esta noticia

Durante este lunes, 8 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este lunes, 8 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3105 - Gato

Te puede interesar

Agregarle canela al café: qué beneficios tiene y cuánto se recomienda agregar

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 8 de junio

 1°3105 11°5840
 8233  12°8242
 3°5523 13°1341 
 1760  14°8578 
 4848  15°2430 
 6°5614  16°2176
 3807  17°1343 
 7325  18°3235 
 3788  19°2782 
 10°4669 20°6511 

Te puede interesar

Albert Einstein: “Prefiero la tranquila vida de la soledad porque estimula la mente creativa”

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, misterio y escucha de tu voz interior.

También puede reflejar independencia y cautela, o advertir de posibles engaños según el contexto.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

Te puede interesar

Comienzan las auditorías a pensionados: qué necesitás saber y cuáles son los requisitos para mantener la PNC