La Cámara Baja del Congreso de Brasil aprobó un proyecto de ley que podría recortar hasta 25 años de la condena de prisión del expresidente Jair Bolsonaro, quien está encarcelado por planear un golpe de Estado.

La propuesta, que necesita la aprobación del Senado y enfrenta un probable veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, podría permitir que Bolsonaro salga de prisión en poco más de dos años, según el responsable del proyecto. El populista de extrema derecha recibió en septiembre una sentencia de 27 años por conspirar para permanecer ilegalmente en el poder después de perder las elecciones de 2022 .

El legislador que impulsa el proyecto, Paulinho da Força, dijo que la medida, aprobada en la madrugada del miércoles, buscaba “ pacificar a Brasil ”.

La propuesta, que ahora irá al Senado, también otorgaría indulgencias a los coautores del complot golpista y a los simpatizantes de Bolsonaro que participaron en el intento de insurrección hace casi tres años.

Lula —a quien los conspiradores presuntamente planeaban asesinar— ha dicho previamente que vetaría una ley de amnistía, aunque el Congreso puede anular el veto presidencial con una mayoría simple . Sin embargo, incluso si los legisladores lograran aprobarla, expertos legales señalaron que podría ser anulada por la Corte Suprema, que juzgó los casos de golpe e insurrección.

Fuente: EFE Andre Borges

En escenas que recordaron al ataque al Capitolio de Estados Unidos dos años antes, el 8 de enero de 2023 cientos de bolsonaristas irrumpieron y saquearon el Congreso, la Corte Suprema y el palacio presidencial del país. Llamaron a los militares a deponer a Lula, días después de que el líder de izquierda asumiera el cargo.

El controvertido proyecto surge tras una campaña de familiares de los perpetradores del 8 de enero, quienes argumentaron que las penas eran excesivamente severas . Más de 1.000 personas han sido condenadas, con sentencias de hasta 17 años. La Corte Suprema dijo en agosto que 112 personas estaban en prisión, 44 bajo arresto domiciliario y otras 29 en detención preventiva.

El avance también muestra que el legado de los tumultuosos acontecimientos —que siguieron a una elección amarga y profundamente divisiva que Lula ganó por estrecho margen— está lejos de resolverse en el país más grande de América Latina. Una encuesta de Genial/Quaest en octubre encontró un 47% en contra de una amnistía y un 35% a favor.

“ Esto es muy malo para Brasil, señalando que el próximo año tendremos una elección altamente polarizada ”, dijo Eduardo Grin, profesor de la Fundación Getulio Vargas, agregando que el proyecto tenía posibilidades de ser aprobado en el Senado.

Los aliados de Bolsonaro han pedido un indulto total para todos los involucrados. El ex capitán del Ejército ha sufrido problemas de salud desde que fue apuñalado en 2018.

De cara a las elecciones presidenciales del próximo año, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, dijo la semana pasada que contaba con el respaldo de su padre para ser el candidato de derecha. Los mercados financieros cayeron tras su anuncio , lo que sugiere que los inversores le asignan pocas probabilidades de éxito y prefieren que un conservador más moderado enfrente al veterano político Lula, de 80 años.