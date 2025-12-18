El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, amenazó con retirarse de un acuerdo comercial de gran magnitud con la Unión Europea después de que países clave solicitaran a Bruselas postergar la votación para aprobar el tratado.

Francia e Italia pidieron aplazar una votación prevista para esta semana que permitiría a la UE firmar el pacto con el bloque comercial Mercosur —integrado por países de América del Sur— este sábado, al exigir garantías adicionales para proteger a la agricultura europea.

“ Ya les advertí: si no lo hacemos ahora, Brasil no hará más acuerdos mientras yo sea presidente ”, dijo Lula durante una reunión ministerial el miércoles. “Llevamos 26 años esperando este acuerdo. El acuerdo es más favorable para ellos que para nosotros. [El presidente francés Emmanuel] Macron no quiere hacerlo por sus agricultores; Italia no quiere hacerlo por razones que no conozco”, agregó.

“Hemos concedido todo lo que la diplomacia podía conceder”.

Funcionarios de la UE señalaron que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , tenía previsto viajar a Brasilia el sábado para firmar el acuerdo .

Italia exige que Mercosur —que también incluye a Argentina, Uruguay y Paraguay— acepte nuevas protecciones vinculantes para los agricultores de la UE.

Dos diplomáticos europeos indicaron que Roma insiste en un intercambio de notas para reconocer las medidas que adoptaría la UE si las importaciones de alimentos dañaran los ingresos de sus productores .

“Si no se firma esta semana, el acuerdo morirá”, afirmó un tercer diplomático de la UE. “Los latinoamericanos se están cansando de Europa”.

No obstante, los diplomáticos señalaron que podría alcanzarse un compromiso en una cumbre en Bruselas el jueves.

Países como Alemania y España están ansiosos por cerrar el acuerdo para aumentar sus exportaciones de automóviles y maquinaria. Pero, con Polonia también en contra, Italia —cuyo sector industrial apoya firmemente el pacto— es clave para alcanzar la mayoría necesaria a favor.

En respuesta a la oposición, la Comisión Europea propuso una fórmula legalmente vinculante que establece cómo actuar si se determina que los agricultores resultan perjudicados por la reducción de aranceles a la carne vacuna, el pollo y los cereales.

Ursula von der Leyen tenía previsto viajar a Brasilia el sábado para firmar el acuerdo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

“ Salvaguardias bilaterales… para tranquilizar a los agricultores” deben ser “aceptadas por Mercosur mediante un intercambio de notas ”, dijo uno de los dos diplomáticos europeos.

El Parlamento Europeo y los Estados miembros debían finalizar las salvaguardias el miércoles por la noche. Estas obligarían a la Comisión a investigar si las importaciones aumentan o si los precios caen en un solo país y, potencialmente, a reimponer aranceles.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo el miércoles ante el Parlamento en Roma que firmar el acuerdo esta semana sería “prematuro”.

Celebró medidas adicionales como un fondo de compensación, más controles fronterizos y un aumento de las inspecciones a productores en países exportadores, pero añadió: “ Todas estas medidas, aunque presentadas, aún no han sido completamente finalizadas ”.

El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, advirtió el lunes que retrasar la votación de aprobación podría hundir el acuerdo, que sería el mayor jamás firmado por la UE.

“Creo que esto es una cuestión de credibilidad y previsibilidad de la UE”, dijo al Financial Times.

“En Europa hablamos a menudo de la necesidad de ser estratégicos. Hay una decisión estratégica que debe tomarse”.

Benjamin Dousa, ministro de Comercio de Suecia, dijo al FT en una entrevista que era vital demostrar que Europa está “abierta a los negocios”. “Tal vez estemos simplemente sentados en un barco que se hunde, quedándonos atrás tanto frente a Asia como, por supuesto, frente a Estados Unidos”, afirmó.

Un funcionario de un país del Mercosur señaló: “Lo que está claro es que el proteccionismo sigue muy vivo dentro de la UE.

“Las concesiones para el agronegocio del Mercosur fueron mínimas, básicamente pequeñas cuotas, y aun así los proteccionistas plantean demandas adicionales de último momento a un acuerdo cerrado hace un año”.