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Durante este lunes, 8 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

  • A la cabeza: 5549 - La Carne

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 8 de junio

 5549 11° 5394 
 2°2848 12° 1357
 3°2867 13° 9346 
 4°4452 14° 5046 
 5°8481 15° 7968 
 6°6397 16° 1654 
 7°2587 17° 0252 
 8°1495 18° 3113 
 9°835219° 4376 
 10°8928 20° 6184 

¿Qué significa soñar con La Carne?

Soñar con La Carne simboliza deseos, apetitos y necesidades básicas, tanto físicas como emocionales. También indica placer, tentaciones y búsqueda de satisfacción.

Si la carne luce fresca, señala vitalidad y abundancia; si aparece cruda, podrida o con sangre, advierte excesos, culpa o conflictos internos.

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¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

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