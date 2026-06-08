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Durante este lunes, 8 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 5549 - La Carne
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 8 de junio
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¿Qué significa soñar con La Carne?
Soñar con La Carne simboliza deseos, apetitos y necesidades básicas, tanto físicas como emocionales. También indica placer, tentaciones y búsqueda de satisfacción.
Si la carne luce fresca, señala vitalidad y abundancia; si aparece cruda, podrida o con sangre, advierte excesos, culpa o conflictos internos.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.