Durante este lunes, 8 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 5549 - La Carne

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 8 de junio

1° 5549 11° 5394 2° 2848 12° 1357 3° 2867 13° 9346 4° 4452 14° 5046 5° 8481 15° 7968 6° 6397 16° 1654 7° 2587 17° 0252 8° 1495 18° 3113 9° 8352 19° 4376 10° 8928 20° 6184

¿Qué significa soñar con La Carne?

Soñar con La Carne simboliza deseos, apetitos y necesidades básicas, tanto físicas como emocionales. También indica placer, tentaciones y búsqueda de satisfacción.

Si la carne luce fresca, señala vitalidad y abundancia; si aparece cruda, podrida o con sangre, advierte excesos, culpa o conflictos internos.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.