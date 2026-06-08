En esta noticia Dos cartas de intención: combustible y drones

Luego de que la propia Embajada de Estados Unidos en Argentina anunció la asociación conjunta con la Armada Argentina denominada Protecting Global Commons Program, esta última semana dieron a conocer una nueva alianza de “apoyo logístico y acceso a la tecnología”. Qué implica y cómo son las cartas de intención que se firmaron .

Hace apenas dos semanas, la oficina de Peter Lamelas dio a conocer una alianza con la Armada Argentina para dar “seguridad marítima en el Atlántico Sur”.

Allí, el embajador anunció que iniciará sus actividades con una cámara para “patrullar la zona marítima argentina" y defender los “bienes comunes globales”.

Dos cartas de intención: combustible y drones

El jueves pasado, el Ministerio de Defensa anunció que Argentina fortalece su “cooperación estratégica en defensa con Estados Unidos” mediante “ nuevos acuerdos de apoyo logístico y acceso a tecnología de última generación ”.

“El ministro, Carlos Presti, y el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, firmaron dos Cartas de Intención que amplían las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas y fortalecen la proyección internacional de nuestro país”, aseguraron desde la cartera que conduce el aún teniente General.

🇦🇷🇺🇸 Argentina fortalece su cooperación estratégica en defensa con Estados Unidos mediante nuevos acuerdos de apoyo logístico y acceso a tecnología de última generación. El Ministro @TGCarlosPresti y el @USAmbassadorARG Peter Lamelas firmaron dos Cartas de Intención que amplían… pic.twitter.com/3EZWpERv53 — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) June 4, 2026

En este sentido, aseguraron que el acuerdo de suministro recíproco de combustible permitirá “acceder a combustible a precios militares en todo el mundo”.

Según el ministerio, esto mejoraría el apoyo logístico para ejercicios, despliegues y operaciones conjuntas.

Asimismo, el comunicado también anunció que Argentina se convirtió en el primer país del hemisferio en incorporarse al “Mercado Digital de Drones y Sistemas Antidrones del Ejército de los Estados Unidos”.

Se trata de una plataforma que facilitaría el acceso a tecnologías certificadas por personal militar y abriría nuevas oportunidades para que la industria nacional de defensa ofrezca desarrollos tecnológicos argentinos a la red de países aliados que la integran.

“Dos iniciativas que amplían el acceso a recursos estratégicos y acercan a la Argentina a las tecnologías que hoy definen los escenarios operacionales”, concluyeron desde Defensa en el comunicado.

Esto mismo fue ratificado por el propio Lamelas, quién también compartió su propio comunicado dónde afirmó que con estas medidas se construye “una Argentina y un hemisferio más fuerte”.

¡Esto es liderazgo! 🇺🇸🇦🇷



Firmamos dos acuerdos clave en defensa que permiten a la Argentina acceder a combustible a precios militares en todo el mundo, y convertirse en el primer país del hemisferio en unirse a la plataforma de drones y sistemas antidrones del Ejército de EE.UU.… pic.twitter.com/tuINAofVDc — Embajador Peter Lamelas (@USAmbassadorARG) June 4, 2026

“¡Esto es liderazgo! Firmamos dos acuerdos clave en defensa que permiten a la Argentina acceder a combustible a precios militares en todo el mundo, y convertirse en el primer país del hemisferio en unirse a la plataforma de drones y sistemas antidrones del Ejército de EE.UU", afirmó el cubano, en línea con el plan estratégico de Estados Unidos de limitar la influencia china en la región y retomar su control hegemónico sobre América Latina.