Se espera que el sector corporativo estadounidense registre ganancias “excepcionalmente fuertes” en el primer trimestre, ya que un dólar débil y los planes fiscales y de gasto de la administración Trump ayudan a las empresas a sortear las consecuencias de la guerra en Medio Oriente. A pesar del alza en el precio del petróleo desde el inicio del conflicto, las previsiones de los analistas para las ganancias corporativas del índice bursátil S&P 500 han aumentado en ese período. Al comenzar esta semana la temporada de reportes, se espera que el índice registre un crecimiento de ganancias interanual del 12,6% en el primer trimestre de 2026, según datos de FactSet. En vísperas de la guerra, a finales de febrero, esa estimación era de un crecimiento del 11,4%. Las proyecciones de FactSet indican que el crecimiento podría alcanzar hasta el 19%, lo que marcaría el trimestre más sólido desde finales de 2021. Un crecimiento tan fuerte podría prolongar el poderoso repunte bursátil de la semana pasada, que siguió al anuncio de un alto al fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán y permitió al S&P 500 recuperarse casi hasta los niveles previos a la guerra, según inversores. “Estamos en un entorno con mucho ruido macroeconómico, pero la corriente de fondo para el crecimiento de las ganancias es muy sólida”, dijo Dan Hanbury, gestor de cartera de renta variable en la firma de inversión Ninety One. “El hecho de que el precio del petróleo sea elevado no es razón para que el crecimiento de las ganancias se detenga, siempre que haya gasto público de respaldo y no entremos en recesión”, agregó Hanbury. Se espera que la llamada “Gran y Hermosa” ley de reforma fiscal del presidente Donald Trump impulse el crecimiento y apoye los retornos estadounidenses este año. La ley ofrece incentivos fiscales para empresas que inviertan en maquinaria y equipos de fábrica, así como recortes de impuestos para muchos trabajadores estadounidenses. La debilidad del dólar representa otro viento a favor, según analistas. Aunque el billete verde ha recuperado algo de terreno frente a otras monedas principales desde el inicio de la guerra, sigue siendo significativamente más bajo en comparación con el inicio del año pasado. Esto beneficia a sectores como energía, materiales y tecnología, que registran una gran proporción de sus ingresos en el exterior, en monedas extranjeras. Las ganancias del primer trimestre probablemente serán “excepcionalmente fuertes”, señaló Parag Thatte, analista de Deutsche Bank. Las sólidas previsiones de ganancias a nivel de índice ocultan marcadas diferencias entre sectores: las revisiones al alza en tecnología y energía superan a las revisiones a la baja en sectores intensivos en energía, como el industrial, a medida que los precios más altos del petróleo comienzan a reflejarse en los resultados corporativos. No se espera que el impulso en los ingresos de las empresas energéticas derivado del alza en los precios del petróleo y el gas se traduzca en un crecimiento significativo de las ganancias este trimestre, dado que antes del conflicto el sector ya apuntaba a una fuerte caída. Además, se prevé que ExxonMobil —que representa cerca del 30% del subíndice energético del S&P— sea un lastre para el sector, con interrupciones en la producción y efectos de cobertura que reducirían sus ganancias. Una vez más, mucho dependerá de los resultados de los gigantes tecnológicos de Silicon Valley, que han sido el principal motor de las fuertes ganancias de Wall Street durante la última década aproximadamente, según inversores. Se espera que el sector contribuya con la gran mayoría del crecimiento de ganancias del S&P 500 en el primer trimestre. Dos empresas —los fabricantes de chips Nvidia y Micron, que el mes pasado reportó un salto interanual de casi el 200% en sus ingresos trimestrales— contribuirían conjuntamente con 6 puntos porcentuales al crecimiento general de las ganancias del mercado, según Deutsche Bank. Aun así, las acciones tecnológicas han quedado rezagadas respecto al mercado en general, ya que el sector ha perdido atractivo este año, lo que ha generado uno de los peores períodos de bajo rendimiento desde la década de 1970. Las llamadas acciones del “Magnífico Siete” acumulan una caída superior al 6% en lo que va del año. La combinación de altas expectativas de ganancias y precios de acciones en declive ha llevado las valuaciones tecnológicas a mínimos de varios años, con títulos cotizando a ratios precio-ganancia más bajos que sectores como el industrial y el de consumo básico, según datos de Goldman. Peter Oppenheimer, estratega jefe global de renta variable en Goldman Sachs, señaló que el reciente bajo rendimiento de las acciones tecnológicas significa que el sector “se ha devaluado de manera muy dramática”, dejando algunas acciones “atractivas y baratas nuevamente”. Helen Jewell, directora internacional de inversiones de renta variable fundamental en BlackRock, indicó que la caída del mercado ha creado una oportunidad de compra en acciones que se benefician de “vientos estructurales favorables”, como la inteligencia artificial. BlackRock elevó esta semana su posición en renta variable estadounidense a “sobreponderar”, citando “sólidas expectativas de ganancias corporativas”. Sin embargo, Jewell advirtió que el conflicto ha creado margen para sorpresas negativas en ganancias en partes del mercado sensibles a las tasas de interés o al gasto del consumidor. “Esa parte más cíclica del mercado, que se ve perjudicada por la inflación y las tasas de interés más altas... probablemente sea donde se produzcan las sorpresas” en esta temporada de resultados, afirmó.