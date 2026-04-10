China ha registrado su primer aumento interanual en los precios de fábrica desde 2022, a medida que el impacto de la guerra en Irán se extiende por la cadena de suministro global. El índice de precios al productor (IPP) subió un 0,5% interanual en marzo, frente a una caída del 0,9% en febrero. El último aumento de este tipo se había registrado en septiembre de 2022. La segunda economía más grande del mundo ha lidiado durante años con la amenaza de la deflación, en medio de preocupaciones por el exceso de capacidad y las consecuencias de una prolongada desaceleración del sector inmobiliario, que ya lleva cinco años. Dado que el costo de las materias primas incide fuertemente en el índice de precios al productor de China, el shock de la guerra con Irán lo ha empujado al alza. Sin embargo, la demanda interna sigue siendo débil, por lo que el cambio de tendencia podría no sostenerse. “La deflación industrial arraigada en China llegó a su fin en marzo de una manera inesperada y poco convencional”, escribieron analistas de Citi en una nota. “Una inflación más alta es mejor que ninguna inflación”, afirmó Jian Chang, economista jefe para China en Barclays, añadiendo que China necesita un impulso de la demanda para encaminarse hacia una “senda reflacionaria más sostenible”. La llamada involución —término local que alude a una competencia de precios intensa o autodestructiva— se ha extendido por toda la industria china, lo que llevó a las autoridades a lanzar el año pasado una campaña “anti-involución”. Dong Lijuan, de la Oficina Nacional de Estadísticas, señaló el “fuerte aumento” de los precios internacionales del petróleo crudo e indicó que los precios en la industria de extracción de petróleo y gas subieron un 15,8% respecto al mes anterior. En términos generales, el IPP subió un 1% en marzo en comparación con el mes anterior. Tras más de un mes de hostilidades, Estados Unidos e Irán acordaron esta semana un alto al fuego de dos semanas, aunque el estrecho de Ormuz —una ruta de vital importancia para el transporte marítimo mundial— todavía no ha sido reabierto. Los precios del petróleo se mantienen elevados y el crudo del Mar del Norte alcanzó esta semana su nivel más alto registrado. Los precios al consumidor en China subieron un 1% interanual en marzo, frente al 1,3% de febrero. La confianza del consumidor ha tenido dificultades para ganar impulso en los últimos años, ante las continuas caídas en los precios de las viviendas nuevas. “Si este rebote mecánico puede sentar las bases de una reflación sostenida sigue siendo una pregunta abierta”, señalaron los analistas de Citi, quienes agregaron que mucho dependía de la situación en Oriente Medio, “y el impulso podría desvanecerse, como ocurrió con el shock de Rusia-Ucrania en 2022”. “Una reflación sostenible sigue dependiendo de los esfuerzos anti-involución por el lado de la oferta, particularmente en los sectores intermedios, junto con una recuperación de la demanda interna.” Sin embargo, Lynn Song, economista jefe para China en ING, señaló que cree que la reflación será más sostenible esta vez, aunque alcanzar los objetivos de crecimiento económico podría volverse más difícil. “Antes de la guerra con Irán ya observábamos meses consecutivos de IPP positivo en términos mensuales y una inflación subyacente positiva”, dijo Song. “Los responsables de política económica fueron bastante firmes en su comunicación sobre la intención de poner fin a la deflación este año. Además del aumento en los precios de los insumos, las medidas anti-involución deberían comenzar a frenar la competencia de precios.” China fijó este año un objetivo oficial del 2% para el índice de precios al consumidor, junto con una meta de crecimiento del 4,5 al 5%, la más baja en décadas.