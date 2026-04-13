La ultraderecha alemana se enfrascó en una disputa interna sobre la conveniencia de estrechar lazos con Donald Trump tras la derrota de Viktor Orbán, con algunos miembros afirmando que el respaldo del presidente estadounidense al líder húngaro había resultado contraproducente. El diputado del partido Alternativa por Alemania (AfD) Matthias Moosdorf, escéptico de EE.UU. y con estrechos vínculos con Rusia, sostuvo que la “amistad ostentosa” con Trump y el vicepresidente JD Vance había sido un “lastre” para Orbán de cara a las elecciones del domingo pasado. Afirmó que Hungría, donde la oposición proclamó una victoria aplastante que puso fin a 16 años de gobierno de Orbán, debería servir de advertencia sobre el riesgo de “agarrar cuchillos en caída”. Su advertencia, publicada en X, fue reposteada por uno de los ideólogos más influyentes del partido, Benedikt Kaiser. Trump volcó todo el peso de su administración en apoyo de Orbán, pese a sus tensas relaciones con muchos aliados tradicionales de EE.UU. en Europa. La semana pasada, Vance viajó a Budapest para respaldarle. El viernes, Trump prometió utilizar “todo el poderío económico” de EE.UU. en apoyo de un gobierno de Orbán. Pero algunos aliados europeos del movimiento MAGA ya ven las elecciones húngaras como una advertencia. Carlo Fidanza, diputado del partido Hermanos de Italia de la primera ministra Giorgia Meloni, dijo al Corriere della Sera que los vínculos de Orbán con Trump “pueden no haberle favorecido”. “Los húngaros son un pueblo orgulloso; no quieren que les digan a quién votar ni cómo hacerlo”, señaló. Péter Magyar, ganador de las elecciones húngaras, declaró el lunes: “MAGA no es nuestro asunto, es el de ellos. Fue una gran derrota para ellos; Orbán era su mascota, y él era el cerebro detrás de esta lucha anti-Bruselas.” Otros miembros del AfD culparon al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien, al igual que Trump, había respaldado a Orbán antes de la votación. Ese apoyo se había convertido en una “carga” para el líder del Fidesz, según Björn Höcke, figura del ala más radical del AfD y férreo crítico de EE.UU. Höcke afirmó que el ataque conjunto de Israel y EE.UU. contra Irán había “causado sin duda un daño político interno a Orbán”. Las críticas a Trump y sus aliados desataron una reacción en quienes dentro del AfD han cultivado vínculos con el movimiento MAGA. Maximilian Krah, destacado diputado que viajó a Budapest para seguir la votación del domingo, sostuvo que Orbán no había perdido por sus “contactos internacionales”, sino por su mala gestión económica y las acusaciones que lo situaban en una “red de corrupción”. En la misma línea, Beatrix von Storch, otra diputada del AfD con lazos con la administración Trump, sugirió que había sido la UE, y no EE.UU., quien interfirió en las elecciones al presionar a Hungría. Pese a las diferencias por los aranceles y la guerra en Irán, la relación con EE.UU. seguía siendo vital, dijo al FT. “Los republicanos y el movimiento Maga siguen siendo socios muy importantes para nosotros.” Otros buscaron culpables en otro lado. El vicepresidente italiano Matteo Salvini, líder de la ultraderechista Liga, culpó a la UE de haber colocado a Orbán en “una situación internacional complicada al bloquear sus fondos”. Unos 35.000 millones de euros en fondos europeos destinados a Hungría están suspendidos por disputas relacionadas con el estado de derecho, riesgos de corrupción y la negativa de Orbán a implementar reformas. Éric Zemmour, líder del extremista Reconquête francés, que asistió a la inauguración de Trump el año pasado, afirmó que el resultado húngaro no era “ni una derrota ideológica ni política”, señalando que Magyar provenía del propio partido de Orbán y también tenía una postura dura en materia migratoria. Los demás partidos de la ultraderecha europea lamentaron la caída del primer ministro húngaro saliente, pero en su mayoría evitaron sacar conclusiones. Los líderes ultraderechistas franceses Marine Le Pen y Jordan Bardella coincidieron en que la rápida concesión de Orbán el domingo dejaba en ridículo a quienes lo habían llamado dictador. Le Pen afirmó que había “defendido la libertad y la soberanía de Hungría con valentía y determinación durante 16 años”. Tom Van Grieken, jefe del nacionalista flamenco Vlaams Belang, calificó el resultado de “día negro para la verdadera Europa”. Santiago Abascal, líder de Vox, afirmó que Orbán dejaba una Hungría mucho más fuerte que la que había heredado. “Y deja una huella profunda en todas las fuerzas patrióticas de Europa”, concluyó.