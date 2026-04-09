Mi club de almuerzo se formó hace unos tres años cuando amigos del distrito financiero de Londres fueron retirándose de distintas maneras. Se me ocurrió que ninguno de ese grupo iba a perder el interés en las inversiones y los mercados. Todo lo que tenía que hacer era reservar una mesa en un pub londinense y podría surgir una charla entretenida y quizás rentable. El grupo empezó a trabajar mayormente a principios de los años 80. Nos formaron agentes de bolsa que habían vivido recientemente la crisis del petróleo de los 70 y los años de estanflación que siguieron. Todos veíamos las inversiones en acciones energéticas como algo central en una cartera de renta variable orientada a hacer frente a la inflación. ¿Son lecciones que podemos aplicar a la aún volátil situación en Irán? Vale la pena reflexionar sobre los paralelismos y las diferencias entre entonces y ahora. En 1973, cuando los estados del Golfo implementaron su embargo petrolero, el impacto fue un aumento cuádruple en los precios del crudo. El shock inflacionario resultante hundió los mercados bursátiles: la renta variable estadounidense cayó a la mitad y el índice FT30 del mercado británico se desplomó un 73%. Avancemos hasta la invasión de Ucrania por parte de Putin. Los precios de la energía subieron bruscamente en sus consecuencias; los bienes de consumo básico y la sanidad mantuvieron su valor. En el lado negativo, los bienes de consumo discrecionales y el sector inmobiliario sufrieron. La tecnología y las finanzas tampoco estuvieron bien. En nuestra reunión más reciente del club de almuerzo, especulamos sobre qué habríamos hecho si hubiéramos sabido de antemano que Estados Unidos estaba a punto de bombardear Irán. Habríamos hecho tres cosas: La apuesta por el petróleo habría funcionado (pero mucho menos bien que en shocks anteriores). Las otras dos habrían fracasado. Los mercados no han reaccionado a los eventos recientes al estilo clásico. Primero, el petróleo. Muchas economías dependen menos del crudo que hace 60 años y la producción adicional puede ponerse en marcha mediante la fracturación hidráulica en cuestión de semanas. Sin embargo, las reservas estratégicas son bajas y, como ya se puede observar en los mercados emergentes, que importan crudo y sus derivados, están apareciendo escaseces y subidas regionales de precios en el diésel, los fertilizantes y las materias primas plásticas. El objetivo de inversión más importante para la mayoría de nosotros es mantener el ritmo de la inflación. Los shocks energéticos han sido con frecuencia la causa principal —y más impredecible— de la inflación. Por lo tanto, tener una asignación central en acciones energéticas parece prudente tanto en tiempos de guerra como de paz. Esta asignación, otrora considerada fundamental, hoy parece ir contra el consenso, que es precisamente donde suele ganarse dinero. Algunos recordamos que las acciones petroleras representaban el 14% de la renta variable mundial a principios de los años 2000. En el clima actual, un 10% en acciones energéticas podría considerarse un buen equilibrio. Para los inversores que no tienen ninguna, el alto el fuego puede haber traído una oportunidad. Los precios del petróleo (Brent) por encima de los u$s 80 son muy rentables para la mayoría de las empresas, que han tenido que lidiar con precios por debajo de los 70 durante los últimos años. Tenemos en cartera Exxon y EQT, el mayor productor de gas de Estados Unidos. Pero las acciones energéticas no tienen por qué significar solo petróleo. Recientemente he vuelto a invertir en Ørsted, el mayor operador de parques eólicos del mundo y propietario de los enormes parques eólicos marinos de Hornsea, frente a la costa este del Reino Unido. Tenía acciones de Ørsted a finales de la década de 2010 y las vendí poco antes del máximo en 2021. Desde entonces, la empresa se ha reestructurado y refinanciado, pero ahora parece financieramente sólida. Gran parte de su electricidad se vende a precios fijados con un vínculo a la inflación, por lo que se beneficia modestamente de los mayores precios de la electricidad en el Reino Unido. El oro normalmente sube cuando estalla una guerra, pero ya había subido muchísimo antes, así que su reciente caída de precio me desconcierta más que sorprende. El verdadero enigma ha sido la reacción del mercado a los sectores “defensivos” y aquí puede haber otra pequeña ventana de oportunidad de inversión. Normalmente, los inversores en renta variable esperan que la guerra eleve la inflación y reduzca el crecimiento, por lo que venden sectores sensibles a la economía, como la banca y las promotoras inmobiliarias, y compran sectores con demanda estable, como las telecomunicaciones, la sanidad y los bienes de consumo básico. Algunos sectores defensivos, especialmente los de bajo crecimiento, se consideran “sustitutos de los bonos”. Los bonos han caído porque los inversores esperan que la inflación regrese (como ocurrió al inicio de la guerra de Ucrania) y que los bancos centrales respondan con tipos de interés más altos, mientras que antes se esperaba que los tipos bajaran. Esto recuerda mucho a la estanflación de los años 70 y ha golpeado duramente a las empresas inmobiliarias. Las acciones tecnológicas con un gasto de capital disparado —como Microsoft, Alphabet y Meta— ofrecieron poco refugio en marzo. Sus acciones cayeron un 7,1%, un 7,7% y un 12,5% respectivamente. Los habituales valores refugio de consumo básico y sanidad también han sufrido. Quizás se percibían como caros antes del inicio de esta guerra. Normalmente habría esperado que una empresa como Procter & Gamble (fabricante de las maquinillas Gillette, el detergente Ariel, etc.) se mantuviera bien, pero sus acciones cayeron casi un 14% en marzo. De manera similar, Stryker, líder mundial en equipos médicos y ortopedia —otro sector defensivo— ha visto caer sus acciones más de un 12%. Si los mercados se hubieran movido como lo hicieron con la invasión de Ucrania, estos valores estarían subiendo. No tenemos ninguna de las dos en cartera, pero ambas parecen dignas de análisis si los problemas del Golfo persisten. Y la historia sugiere que podrían subir, a pesar del alto el fuego de esta semana. Desde la Gran Guerra de 1914-18 (“habrá terminado para Navidad”) hasta la guerra de Ucrania (que Putin pensó que duraría tres días), tenemos el hábito de subestimar cuánto duran estos conflictos. Así que, aunque el conflicto haga una pausa, deben prepararse, y preparar también sus carteras. Simon Edelsten es gestor de fondos en Goshawk Asset Management