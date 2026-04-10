Los inversores han advertido que el conflicto en Medio Oriente dejará “tejido cicatricial” en los mercados globales y que los precios de las materias primas y los rendimientos de los bonos difícilmente volverán rápidamente a los niveles previos al conflicto, incluso si se alcanza un acuerdo de paz. Los precios de la energía siguen muy por encima de los niveles anteriores a la guerra, aun después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un alto al fuego de dos semanas el martes, ya que los inversores señalan que los daños a la infraestructura del Golfo y la pérdida de confianza tras el cierre de facto del Estrecho de Ormuz por parte de la república islámica pesarán sobre cualquier recuperación. “Va más allá de [la reapertura del] Estrecho de Ormuz. Creo que quedaría un tejido cicatricial más duradero que requeriría una prima de riesgo más alta” en los mercados, incluso si se acordara un alto al fuego permanente, dijo James Vokins, director de renta fija básica y crédito con grado de inversión en Aviva Investors. Las acciones y los bonos habían caído en conjunto durante todo marzo, cuando los ataques estadounidenses e israelíes sobre Irán llevaron a la república islámica a cerrar el estrecho canal por el que transita una quinta parte del petróleo y gas del mundo. Sin embargo, los mercados se recuperaron rápidamente ante la tregua: el miércoles, los bonos gubernamentales europeos y las bolsas registraron su mejor jornada en años. Con todo, el crudo Brent, referencia internacional del petróleo, sigue siendo casi un 35% más caro que la víspera de la guerra, a pesar de las fuertes caídas de las últimas sesiones. Los rendimientos de los bonos, que se dispararon cuando los operadores redujeron drásticamente sus apuestas a recortes de tasas de interés por parte de los principales bancos centrales, siguen elevados. El rendimiento del bono del Tesoro a dos años —sensible a las tasas de interés y que tocó un mínimo de cuatro años antes de la guerra— es 0,4 puntos porcentuales más alto que antes del conflicto. En Europa, donde las economías importadoras de energía son especialmente vulnerables a los precios globales del petróleo, los rendimientos han subido aún más. Los rendimientos a dos años en Reino Unido, Alemania e Italia siguen siendo más de 0,5 puntos porcentuales superiores a los de la víspera de las hostilidades. Bill Papadakis, estratega macroeconómico de Lombard Odier, señaló: “Incluso si el alto al fuego resulta duradero, el conflicto fue lo suficientemente prolongado y deja tras de sí suficientes daños como para que cualquier escenario macroeconómico razonable a día de hoy luzca significativamente peor que las perspectivas anteriores al conflicto.” El dólar estadounidense y los bonos del Tesoro han sido históricamente considerados activos libres de riesgo y son utilizados en todo el mundo como reservas. Sin embargo, el distanciamiento del presidente Donald Trump con los aliados y el abultado endeudamiento nacional —agravado por la guerra con Irán— han elevado los niveles de riesgo de esos activos. “Absolutamente hay una mayor prima de riesgo incorporada en los activos estadounidenses que antes de la guerra”, afirmó George Pearkes, estratega macroeconómico de Bespoke Investment Group. Andrew Jackson, director de inversiones de Vontobel, indicó que los clientes de su firma están cada vez más preocupados por el dólar estadounidense. “Mucha gente nos dice que aprecia la estabilidad de Suiza. La economía estadounidense sigue siendo la economía dominante en el mundo, pero la confianza y la previsibilidad han bajado claramente”, señaló. “Los inversores internacionales están preocupados por el dólar estadounidense debido a la sostenibilidad de la deuda y a la relación de Estados Unidos con el resto del mundo... La curva del dólar probablemente ya no sea la curva libre de riesgo”, añadió Jackson. Bill Campbell, gestor de carteras de renta fija en DoubleLine, agregó que el conflicto lo ha llevado a diversificar aún más su exposición fuera de Estados Unidos. “Estamos considerando incrementar nuestra asignación a mercados emergentes en moneda local. Esa es una tendencia que nos va a acompañar en adelante... La volatilidad que vivimos en marzo la hace muy atractiva”, escribió Campbell en una nota para inversores. Jim Caron, director de inversiones del grupo de soluciones de cartera de Morgan Stanley Investment Management, dijo que la guerra lo llevó a adoptar una posición infraponderada en renta variable europea. Las acciones y los bonos de la región cayeron con más fuerza que sus equivalentes estadounidenses durante todo marzo, reflejo de la vulnerabilidad de Europa a las importaciones globales de petróleo. “No creo que el petróleo vuelva a los mínimos que vimos a principios de este año”, lo que significa que “Europa va a enfrentar un viento en contra mucho más fuerte”, dijo Caron. “Estamos tomando medidas en las carteras y... reduciendo nuestra sobreponderación en Europa.” Beata Manthey, directora de estrategia de renta variable europea y global en Citi, también señaló que el impacto a largo plazo del shock energético hace que sea “difícil construir un escenario alcista completo para Europa” en este momento. Tras semanas de combates, Irán y Estados Unidos acordaron un alto al fuego el martes. Sin embargo, las tensiones afloraron de inmediato, ya que Israel continuó bombardeando el Líbano. “Los altos al fuego ponen fin a las guerras, pero no las deshacen”, dijo Ajay Rajadhyaksha, presidente global de investigación en Barclays. “El conflicto ha dejado algunas cosas atrás que no se revertirán aunque cesen los disparos.”