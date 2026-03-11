La inflación en Estados Unidos se mantuvo en 2,4% en febrero, en línea con lo esperado por los economistas, aunque el dato quedó eclipsado por el shock energético desatado por la guerra en Medio Oriente. El índice de precios al consumidor (IPC) general publicado el miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales se mantuvo sin cambios respecto de la tasa interanual registrada en enero. La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, también se mantuvo estable en 2,5%, en línea con las previsiones de Wall Street. El período cubierto por el informe corresponde a antes de que los precios de la energía se dispararan en las últimas dos semanas tras las consecuencias de la guerra con Irán, lo que se espera que impulse la inflación cuando se publiquen los datos de marzo. “El índice de precios al consumidor de febrero probablemente no cambie el panorama de la política monetaria, ya que solo refleja una fotografía de los precios inmediatamente antes de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que llevará a una inflación general mucho más alta en marzo”, señaló Bernard Yaros, de Oxford Economics. Las cifras de inflación generaron una reacción moderada entre los inversores: el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años prácticamente no cambió y se mantuvo en 4,18%. Los precios del petróleo han subido con fuerza desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán hace casi dos semanas. El Brent, referencia internacional, subió alrededor de un 25%, mientras que el West Texas Intermediate, referencia estadounidense, aumentó cerca de un 30%. Este incremento ha empujado al alza los precios de la gasolina en Estados Unidos durante 11 días consecutivos. El Departamento de Energía estadounidense advirtió esta semana que es poco probable que los precios en los surtidores vuelvan a los niveles previos a la guerra antes de finales del próximo año. Stephen Brown, economista jefe adjunto para Norteamérica en Capital Economics, estimó que si el precio del crudo se mantiene cerca de los niveles actuales, la inflación podría subir hasta 2,9% en marzo. La publicación de los datos de inflación se produce antes de la reunión de la Reserva Federal prevista para la próxima semana, cuando se espera que el banco central mantenga las tasas de interés en un rango de 3,5% a 3,75%. El aumento de los precios de la energía llevó a los operadores a reducir sus expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed. Ahora los mercados apuestan por uno o dos recortes de un cuarto de punto, frente a los dos o tres que se anticipaban antes de la guerra. “Si bien el IPC de febrero publicado el miércoles no refleja el reciente salto en los precios del petróleo, el dato estuvo en línea con lo esperado, lo que sugiere que la inflación era estable antes del conflicto con Irán”, explicó Skyler Weinand, director de inversiones de Regan Capital. La inflación energética fue de apenas 0,5% en los 12 meses hasta febrero, mientras que los precios de la gasolina cayeron 5,6% en ese período. Los analistas esperan que este componente del índice aumente de forma significativa en marzo. La inflación vinculada a la vivienda, que se mantuvo en 3%, fue el principal factor que explicó el nivel de inflación registrado en febrero.