¿Terminará pronto la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán? Esa pregunta debe responderse para poder evaluar sus posibles consecuencias económicas. Pero esto depende de la respuesta a otras dos cuestiones. ¿Se aplica aquí el concepto “Taco” acuñado por Robert Armstrong (“Trump siempre se acobarda”) o no? Y, en segundo lugar, ¿significaría para Donald Trump que el fin de la guerra también implica su final para Irán, Israel o ambos? Si estos dos combatientes, para quienes la lucha es existencial, continúan enfrentándose, la devastación en el Golfo también podría prolongarse. Parte de la dificultad es que resulta imposible saber qué quiere Trump. Tal vez ni siquiera él mismo lo tenga claro. Así, el lunes el presidente dijo en una conferencia de prensa que la guerra terminará “muy pronto”, pero no esta semana. Sin embargo, dos días antes escribió en Truth Social que “¡no habrá ningún acuerdo con Irán excepto la RENDICIÓN INCONDICIONAL! Después de eso, y tras la elección de un GRAN y ACEPTABLE líder o líderes, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y muy valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para sacar a Irán del borde de la destrucción”. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán respondió a Trump que ellos “son quienes determinarán el final de la guerra” y añadió que Teherán no permitiría la exportación de “ni un solo litro de petróleo” de la región si continuaban los ataques de Estados Unidos e Israel. La elección de Mojtaba Jameneí —que acaba de perder a buena parte de su familia— como sucesor de su padre subraya esa postura desafiante. Más bien parece que Irán está decidido a buscar la victoria, no una rendición incondicional, algo que en cualquier caso es altamente improbable tras una campaña aérea convencional. Después de más de dos años de bombardeos israelíes, Hamás no se ha rendido incondicionalmente. Irán seguramente tampoco lo hará. Eso requeriría el uso de armas nucleares. ¿Está Trump lo suficientemente loco como para considerarlo? Un cese de las hostilidades activas parece mucho más plausible. Estados Unidos podría considerar que ya ha causado suficiente daño y decidir detener sus ataques. Irán, golpeado y debilitado, podría optar por dejar de atacar a sus vecinos. Trump podría incluso obligar a Israel a detener sus ataques aunque el régimen iraní sobreviva. Esto no sería paz, sino un alto el fuego (quizás temporal). En resumen, un alto el fuego —no la paz— parece un resultado plausible a corto plazo, impulsado en gran medida por la preocupación de Trump por los precios del petróleo. Otro escenario sería una guerra prolongada pero de menor intensidad, debido a que el arsenal iraní está debilitado. Incluso podría volver a navegarse por el estrecho de Ormuz. ¿Qué significaría todo esto para la economía mundial? Dependerá de lo que ocurra con los envíos de petróleo y gas desde la región y del alcance de los daños a largo plazo en las instalaciones energéticas. Capital Economics considera tres escenarios. El primero es un conflicto corto y brusco, de unas dos semanas. Se estima una pérdida de alrededor del 1,4 %de las exportaciones anuales mundiales de petróleo y una proporción similar de exportaciones de GNL. El segundo contempla un conflicto de tres meses, pero con daños limitados a largo plazo en las instalaciones. La estimación es una pérdida del 5-6% de las exportaciones mundiales de crudo y GNL en 2026. El tercero también prevé un conflicto de tres meses, pero con daños más duraderos en la capacidad, especialmente en la isla iraní de Kharg. En ese caso, la pérdida sería del 8-9 % de las exportaciones mundiales de petróleo y GNL, con impacto hasta 2027. Los precios del petróleo podrían alcanzar los 150 dólares por barril y el gas en la Unión Europea (por megavatio hora) podría llegar a los 120 euros. Según Capital Economics, el único shock comparable en el suministro mundial fue el ocurrido “desde finales de los años setenta hasta mediados de los ochenta”. Una guerra larga y destructiva tendría efectos notables sobre el nivel de precios y la actividad económica. En los países pobres, el impacto podría ser severo. En los países occidentales, donde la “asequibilidad” se ha convertido en un tema político, un fuerte aumento de los costos energéticos sería impopular. El crecimiento seguramente se vería afectado. Sin embargo, por razones que Paul Krugman explica para el caso de Estados Unidos, incluso el peor escenario estaría lejos de ser tan perjudicial como el shock de finales de los años setenta. Una razón es que nuestras economías se han vuelto mucho menos dependientes del petróleo desde entonces. Como ha señalado Martin Sandbu, Europa también ha demostrado ser mucho más capaz de adaptarse a precios altos del gas de lo que se temía cuando comenzó la guerra en Ucrania. Otra razón es que los bancos centrales han hecho un trabajo mucho mejor anclando las expectativas de inflación desde que aprendieron las lecciones de la década de 1970. ¿Cuáles son las lecciones económicas más específicas de este shock? La primera es que necesitamos reducir nuestra vulnerabilidad a las interrupciones en la disponibilidad de combustibles fósiles. Para Estados Unidos, el efecto neto de grandes subas en los precios de los combustibles fósiles sobre los ingresos reales agregados es moderadamente positivo porque es un exportador neto, aunque los efectos distributivos son negativos. Pero lo contrario ocurre en casi todos los demás países industriales. Su necesidad de invertir en energías renovables para reducir esa vulnerabilidad es evidente. La segunda es la necesidad de que los bancos centrales aseguren que las expectativas de inflación no se desanclen. Desafortunadamente, el aumento de precios posterior al Covid hace que ese riesgo sea mayor. Los bancos centrales deben estar preparados para actuar frente a los efectos de segunda ronda de grandes aumentos de precios. La última es que subsidiar los costos energéticos cada vez que los precios suben es inasequible. El apoyo debería dirigirse a quienes resulten más afectados. La lección más importante de todas, sin embargo, es la más evidente. Sí, un alto el fuego temprano parece plausible, lo que limitaría los daños. Pero ese resultado está lejos de ser inevitable. Hemos visto repetidamente a Estados Unidos iniciar guerras de manera impulsiva y terminar atrapado en conflictos largos y, en última instancia, desastrosos. Harold Wilson mantuvo al Reino Unido fuera de la tragedia de Vietnam. Dado el inicio impulsivo de esta guerra, Keir Starmer hizo bien en intentar hacer lo mismo.