La agencia calificadora de riesgos Moody’s Local elevó las calificaciones de emisor en moneda local y de emisor en moneda extranjera de la Ciudad de Buenos Aires, pasando de AA+ a AAA.

Así, CABA se sitúa en el escalón de calidad crediticia más fuerte en comparación con otros emisores locales.

Además, subió las calificaciones de los Programas de Financiamiento en el Mercado Local y el Programa de Asistencia Financiera a AAA.ar con perspectiva estable, señalando que no se esperan cambios significativos en los fundamentos crediticios del emisor en el corto y mediano plazo.

El ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Gustavo Arengo, celebró la suba en la calificación crediticia: “Es el resultado de tener cuentas públicas ordenadas y disciplina fiscal, siguiendo los lineamientos fijados por el Jefe de Gobierno Jorge Macri. Esto nos permite alcanzar una sólida reputación crediticia, condición indispensable para acceder a financiamiento de bajo costo, multiplicando la capacidad de inversión”.

La suba en la calificación llega tras las recientes emisiones de CABA en los mercados internacionales. La calificadora destaca que el 13 de mayo la Ciudad emitió la Serie 14 del Bono Tango por u$s 500 millones, que devengará a una tasa fija de 7,05% y cuya fecha de vencimiento operará en 2036.

Moody´s agrega que los fondos obtenidos de la emisión se destinarán principalmente a cubrir próximos vencimientos de amortizaciones, lo que ha permitido a la Ciudad extender el plazo de sus vencimientos y distribuirlos de forma más equilibrada a lo largo del tiempo.

Entre las fortalezas crediticias de la Ciudad, la calificadora destaca la economía diversificada que genera recursos por encima del promedio nacional; la base de ingresos propios, lo cual dota a la Ciudad de una considerable flexibilidad financiera; la evolución sostenida de márgenes operativos positivo y la holgada posición de liquidez en relación a sus vencimientos de corto plazo.