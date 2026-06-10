En esta noticia Los últimos movimientos de IRSA

Grupo IRSA incorpora un nuevo shopping a su cartera de centros comerciales. Con una inversión de más de u$s 20 millones, el holding liderado por Eduardo Elsztain compra Los Gallegos, un paseo comercial ubicado en pleno centro de Mar del Plata.

Ubicado sobre la calle Rivadavia, entre Rioja y Catamarca, el complejo cuenta con 10.000 metros cuadrados de superficie comercial, 77 locales y seis accesos. Según indicaron desde la compañía, el objetivo es recuperar marcas que dejaron de operar en el shopping en los últimos años. Entre los planes aparece la llegada de una reconocida marca internacional a Mar del Plata.

Fundado en 1912 por dos inmigrantes españoles, Los Gallegos comenzó como un local de telas, indumentaria y calzado en la esquina de Rioja y Diagonal Pueyrredón. Con el paso de los años fue incorporando terrenos linderos y ampliando su superficie.

En 1978, un incendio destruyó por completo la casa central. La empresa continuó operando desde una sucursal ubicada sobre la avenida Luro mientras avanzaba con la reconstrucción del edificio.

La transformación llegó en diciembre de 1994. El local fue reconvertido en shopping a partir de un proyecto desarrollado por el estudio Pfeiffer Zurdo, en la previa de los Juegos Panamericanos de Mar del Plata de 1995. Posteriormente fue declarado sitio de interés turístico por el Concejo Deliberante local.

El complejo permanecía bajo control de las familias fundadoras agrupadas en la firma Los Gallegos Martínez Navarro y Cía. S.A.

En la actualidad, el centro comercial continúa operando con normalidad. Desde la empresa señalaron que las obras se realizarán de manera gradual para no afectar su funcionamiento.

“Mar del Plata es una ciudad muy importante para nosotros y hacía muchos años que buscábamos la oportunidad adecuada para formar parte de ella”, afirmó Jorge Cruces, CIO de Grupo IRSA.

Los últimos movimientos de IRSA

Uno de los anuncios más recientes fue la ampliación de las oficinas que Mercado Libre ocupa en el Polo DOT, en el barrio de Saavedra. En marzo, IRSA anunció una inversión de más de u$s 50 millones para construir un nuevo edificio corporativo que sumará 15.000 m2, de los cuales 12.000 m2 serán utilizados por la compañía fundada por Marcos Galperin.

El proyecto se desarrolla como una extensión del edificio Zetta y las obras comenzaron a principios de marzo . Según informó la empresa, tendrán un plazo estimado de ejecución de 30 meses. La iniciativa acompaña el crecimiento que Mercado Libre viene mostrando en la Argentina, donde anunció inversiones por u$s 3400 millones para este año.

Otro de los proyectos es el shopping que construye en Haedo sobre el ex centro comercial Al Oeste, adquirido por u$s 9 millones. El complejo está ubicado en la intersección de las avenidas Luis Güemes y Presidente Perón y cuenta con más de 20.000 m2, 40 locales, seis espacios gastronómicos, cinco canchas de pádel, 14 salas de cine y más de 1000 cocheras.

Allí la compañía anunció una inversión de más de u$s 20 millones para reconvertir el centro comercial en un outlet. Según informó cuando comunicó la compra, el inmueble tiene además potencial para sumar otros 12.000 m2 de área bruta locativa (ABL).

La empresa estima que el proyecto generará más de 250 puestos de trabajo. Según explicó al comunicar la operación a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el centro comercial operaba por debajo de su potencial y será relanzado con una nueva propuesta enfocada en marcas outlet.

El grupo continúa con el desarrollo del centro comercial que construye en La Plata. El proyecto demanda una inversión de u$s 130 millones y se desarrolla sobre un predio de 78.614 m2 ubicado entre Camino General Belgrano, calle 511, avenida 19 y avenida 514, en la localidad de Gonnet.

Las tareas comenzaron recién a fines de 2023. El complejo incluirá un paseo comercial a cielo abierto con foco en gastronomía y entretenimiento. Además sumará viviendas, oficinas y un hotel. El proyecto busca aprovechar la demanda que generan los recitales y eventos que se realizan en el Estadio Único Diego Armando Maradona.

Para concretar ese desarrollo, IRSA adquirió el control societario y la totalidad del predio mediante una operación por u$s 7,5 millones . Según indicó recientemente Elsztain, la apertura está prevista para 2027.

Antes, la compañía había inaugurado Palermo Off, una ampliación del Alto Palermo orientada al público joven. El proyecto demandó una inversión de más de u$s 3 millones y sumó 18 locales comerciales distribuidos en 2000 metros cuadrados.

El espacio abrió donde anteriormente funcionaba Paseo del Sol y reúne marcas nacionales e internacionales como New Era, Bullbenny, Revolver, Bolivia y Chini. Además, incorporó una terraza gastronómica con propuestas orientadas al mismo público.

En octubre, la compañía compró el inmueble donde funcionó el ex Hospital Israelita, en el barrio porteño de Flores. La operación se concretó por u$s 6,8 millones.

El predio ocupa un terreno de 8856 m2 y cuenta con aproximadamente 17.000 m2 construidos. Tras la adquisición, la empresa informó que analiza distintas alternativas para su desarrollo, entre ellas propuestas residenciales o comerciales.

A fines del año pasado, además, IRSA avanzó con la ampliación de Alto Avellaneda. El proyecto contempla una inversión de más de u$s 10 millones para sumar 8000 metros cuadrados a partir de 2026.

La obra se desarrolla sobre el sector donde funcionaba el espacio deportivo La Cancha y busca incorporar nuevos locales, propuestas gastronómicas y marcas internacionales. El año anterior, además, la compañía había adquirido un lote lindero al shopping por u$s 12,2 millones, una operación que abrió la puerta a futuras expansiones.