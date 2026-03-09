El petróleo rompió la barrera de los u$s 100 por primera vez desde que quebró ese nivel con la invasión a Ucrania por Rusia y trepó en un día 15%. El futuro del petróleo Brent a mayo cotizaba anoche a u$s 107 por barril, consecuencia de la reducción de producción en Oriente Medio, el cierre del estrecho de Ormuz y la expansión del conflicto por Irán. El mundo corre riesgo, por el desabastecimiento y la subida del insumo de entrar en una parálisis económica global en la cual los mercados energéticos empezaron a registrarlo con más fuerza, a pesar de que el crudo ya había registrado subas de hasta 60% desde que los EE.UU. e Israel encararon la ofensiva contra Irán. Durante el fin de semana, fuerzas israelíes bombardearon refinerías en las afueras de Teherán. Y en términos políticos, el descabezado régimen chiita designó a su sucesión, el hijo de Alí Kamhenei, señalando una continuidad de una línea de dureza contra Occidente. El Brent llegó a subir ayer 20%, hasta los u$s 111,04 mientras que el West Texas Intermediate subió hasta un 22%. La interrupción del transporte marítimo a través de Ormuz —una estrecha vía fluvial por la que normalmente transita una quinta parte del petróleo mundial— incidió en la disparada del crudo y el gas natural. Al cierre de esta edición, los futuros de acciones en los EE.UU. caían más de 1,6% mientras que el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio, ya con operaciones, se desplomaba más de tres por ciento. Durante la semana pasada, el titular de YPF, Horacio Marín, llevaba tranquilidad acerca del traslado a los precios en el surtidor del aumento del crudo, asegurando que no habría cimbronazos en los valores, aunque advirtió que si el precio del barril quedara muy elevado afectará el precio de los combustibles “pero muy de a poco”. El conflicto ha avivado los temores de una crisis inflacionaria. Los precios minoristas de la gasolina en los EE.UU. subieron al nivel más alto desde agosto de 2024, generando tensiones internas en el país norteamericano, a las puertas de las elecciones de medio término, informó Bloomberg. Además del ataque a refinerías en Teherán, en las últimas horas Arabia Saudita interceptó y destruyó drones rumbo al campo petrolífero Shaybah, de un millón de barriles diarios. La semana pasada, Arabia tuvo que detener las operaciones en Ras Tanura la refinería más grande del país, y está buscando desviar barriles a sus puertos del Mar Rojo para exportar después del cierre de Ormuz. El aumento de los precios de la energía, incluidos productos como el gasoil está repercutiendo en el mercado. El gobierno chino ha suspendido las exportaciones de Diésel y gasolina de las empresas del país y Corea del Sur está analizando si introducir una límite del precio del petróleo, por primera vez en 30 años.