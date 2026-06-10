La cotización deldólar este miércoles, 10 de junio de 2026 llegó a 3547.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -1,27%.

La cotización del Dólar muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -0.84% y en el último año acumuló un descenso de -9.02%.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos diez días, el dólar alternó alzas y bajas en igual cantidad y no tuvo días estables; tras un repunte a mitad del período que marcó un máximo intermedio, las dos últimas sesiones revirtieron el avance y el balance quedó prácticamente sin cambio.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 8.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.17%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto indica un aumento en la confianza del mercado en la moneda.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Quienes deseen adquirir 100 dólares en Colombia pagarán 354747 pesos colombianos; 200 dólares costarán 709494 pesos y 500 dólares, 1773735 pesos, considerando un valor por unidad de 3547.47 pesos colombianos.