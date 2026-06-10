El riesgo país volvió a romper la barrera de los 500 puntos básicos, en una jornada adversa para los mercados globales. Wall Street se desplomó ante el aumento de la tensión geopolítica en Irán y su impacto en la inflación en los Estados Unidos, pero las acciones argentinas resistieron el viento de frente.

Los bonos soberanos cayeron hasta 0,49%. Ese retroceso impactó en el riesgo país, que trepó 1% y cerró en 503 unidades. Sin embargo, en el mercado son optimistas y apuntan que revertirá esa suba tras la recalificación de S&P a B- desde CCC+.

Los ADR de empresas argentinas cayeron hasta 3,2% en Wall Street, lideradas por Mercado Libre y Loma Negra. Del otro lado, Transportadora de Gas del Sur fue la que más subió, con una ganancia de 2,9 por ciento.

En la plaza local, el Merval operó en verde, en gran medida por el retroceso del dólar. Así, avanzó 0,7% y cerró a u$s 2090.

“Lo que pasa afuera es una combinación poco habitual, petróleo en torno a los u$s 90 por el conflicto con Irán, una venta global de bonos que llevó al Treasury a 10 años a 4,5% y al de 30 a 5% y un mercado que ya descuenta cero recortes de la Fed en 2026. Lo notable es que Argentina rompe el patrón de contagio histórico”, explicó Sofía Bishop, comercial de FCI de Cocos.

“La novedad estructural es que dejamos de ser importadores netos de energía, el superávit comercial anualizado pasó de u$s 4000 millones a u$s 25.000 millones en doce meses. Al mismo tiempo, el BCRA cerró mayo habiendo superado los u$s 10.000 millones de compras”, agregó la analista, al tiempo que remarcó que el combo de orden macro, superávit fiscal, y acumulación de reservas generó el upgrade de Fitch y S&P a B-.

“Nos pone al nivel de Bolivia, Ecuador y Angola, y es importante porque destraba el universo de fondos institucionales que tenían prohibido invertir en CCC”, concluyó Bishop.

La analista también destacó que Argentina pasó de 567 a 490 puntos básicos en tan solo un mes, mientras el EMBI Latam pasó de 257 a 259 puntos en mayo, prácticamente sin cambios.