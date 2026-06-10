El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el actual director del Banco Central (BCRA), Federico Furiase, pasará a ser el nuevo secretario de Finanzas, en reemplazo de Alejandro Lew. FOTO: (Prensa Min. Economia)

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En esta noticia Resultado de la licitación

El Gobierno logró extender la duration de vencimientos de deuda, limpiar vencimientos de cara a la próxima licitación y, al mismo tiempo, absorber pesos de la plaza cambiaria.

Este miércoles el Tesoro adjudicó $ 6,12 billones, tras recibir ofertas por $ 7,40 billones. Así, alcanzó un rollover de 120,42 por ciento.

La gran novedad fue que el título más demandado fue el más largo (TXMJ0), donde el Gobierno pagó premio para extender la duration de la deuda. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, colocó $ 2,11 billones al 9,30% de tasa TAMAR y 6,34% de TIREA CER.

“Pareciera que la estrategia del Tesoro continúa enfocada en extender los vencimientos. Los Duales CER / TAMAR, por su dualidad (doble cobertura) son los instrumentos preferidos del mercado para tomar mas riesgo de duración”, afirmaron desde Dahlmore Capital.

El otro dato relevante para el ministro Luis Caputo fue la conversión de letras, mediante la cual logró despejar vencimientos de cara a la licitación del 26 de junio. Los inversores canjearon títulos por alrededor de $ 3 billones.

El Gobierno también captó los u$s 200 millones que buscaba con el Bonar 2028, que tendrá este jueves una segunda rueda por u$s 100 adicionales.

Resultado de la licitación

Bono CER / TAMAR al 15/12/28 (TXMD8) - $ 1,45 billones al 7,76% TIREA TAMAR, 4,76% TIREA CER.

Bono CER / TAMAR al 14/12/29 (TXMD9) - $ 0,83 billones al 8,84% TIREA TAMAR, 5,86% TIREA CER.

Bono CER / TAMAR al 28/6/30 (TXMJ0) - $ 2,11 billones al 9,30% TIREA TAMAR, 6,34% TIREA CER.

Dólar Linked al 31/8/26 (D31G6) – $ 1,62 billones a 5,49% TIREA.

Dólar Linked al 15/12/28 (TZVD8) – $ 0,12 billones a 8,34% TIREA.

Bono Hard Dólar al 31/10/28 (AO28) – u$s 200 millones a 8,63% TIREA (8,31% TNA).

Conversión de títulos por un total del valor en circulación de 24,89% para el TZX26 y 21,79% del TTJ26:

TZX26 por TXMD8- $ 0,29 billones con una tasa de 7,79% TIREA TAMAR, 4,51% TIREA CER.

TZX26 por TXMD9- $ 0,61 billones con una tasa de 8,88% TIREA TAMAR, 5,63% TIREA CER.

TZX26 por TXMJ0- $ 0,91 billones con una tasa de 9,36% TIREA TAMAR, 6,12% TIREA CER.

TTJ26 por TXMD8- $ 0,82 billones con una tasa de 7,79% TIREA TAMAR, 4,51% TIREA CER.

TTJ26 por TXMD9- $ 0,41 billones con una tasa de 8,88% TIREA TAMAR, 5,63% TIREA CER.