Cómo impacta la movida impositiva de Adorni en las causas que enfrenta en la Justicia

Qué otros funcionarios se adhirieron al régimen simplificado de Ganancias detrás de Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que ya presentó ante la Oficina Anticorrupción tanto su declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025 como las rectificativas de 2023 y 2024, documentos que quedaron bajo análisis en medio de la investigación judicial que busca determinar si existe correspondencia entre sus ingresos declarados y el crecimiento de su patrimonio.

Al referirse a las demoras en la regularización de su situación patrimonial, el funcionario sostuvo que el origen de las inconsistencias se remonta a su ingreso a la función pública, a fines de 2023. Según explicó, cuando fue convocado por Javier Milei para desempeñarse como vocero presidencial debió presentar la declaración jurada de inicio patrimonial exigida a todos los funcionarios.

Adorni señaló que confeccionó personalmente ese documento en un contexto que describió como caótico por la situación económica heredada y por las exigencias propias del inicio de gestión. En ese proceso, afirmó, trasladó a la declaración patrimonial la información que venía consignando en sus registros previos, sin incorporar ahorros acumulados durante años junto a su esposa.

“Presento mi declaración jurada de inicio, donde lo que hago es copiar, básicamente, mis declaraciones juradas patrimoniales que yo venía haciendo, donde no había incorporado el ahorro que había hecho o que habíamos hecho con mi mujer durante toda la vida, y arrastro ese error”, sostuvo.

El funcionario vinculó la decisión de revisar y reconstruir su patrimonio con la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito presentada en marzo de este año. Según relató, fue entonces cuando comenzó un trabajo junto a su abogado para reconstruir el origen de sus bienes y acreditar que los fondos cuestionados fueron obtenidos antes de su llegada al Estado.

En ese contexto, Adorni afirmó que tanto él como su esposa desarrollaron toda su actividad laboral en el sector privado y que durante años acumularon ahorros fuera del sistema formal.

“Lo cierto es que toda la vida ahorramos. Lo hicimos en negro, como lo ha hecho seguramente la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar”, aseguró.

De acuerdo con su relato, el objetivo de la reconstrucción patrimonial fue demostrar que el capital cuestionado no se originó durante su desempeño como funcionario público. “La única forma de contrastar esto, de efectivamente demostrar que no lo sos, es explicando tu patrimonio”, sostuvo al describir la estrategia de defensa frente a la acusación judicial.

Durante la entrevista, Adorni también se refirió al papel que tuvieron las inversiones en criptomonedas dentro de su patrimonio familiar. Según explicó, comenzó a interesarse por Bitcoin en 2013 y al año siguiente decidió destinar una parte significativa de sus ahorros a ese activo digital.

“En 2014 empiezo efectivamente a invertir fuerte en bitcoin. Eran otras épocas”, recordó.

El jefe de Gabinete aseguró que entre 2014 y 2018 él y su esposa invirtieron alrededor de u$s 200.000 y obtuvieron ganancias cercanas a los u$s 300.000. Según relató, la decisión de retirarse de esas inversiones estuvo vinculada al nacimiento de sus hijos y a la necesidad de preservar un capital que consideraban una garantía para el futuro familiar.

“Habíamos llegado a un umbral de ahorro que era medio como un seguro de vida para la educación de nuestros hijos”, explicó.

Respecto de la falta de registración de esos fondos, insistió en que la práctica de ahorrar fuera del circuito formal fue una respuesta a las condiciones económicas e impositivas que predominaban en el país durante esos años.

“No se me hubiese nunca ocurrido ahorrar en blanco, menos aún en aquellos años”, afirmó.

La explicación pública del funcionario se produce mientras la Justicia analiza la evolución de su patrimonio y la adquisición de distintos bienes realizada durante los últimos años. En paralelo, también quedó bajo observación su reciente adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias, mecanismo que especialistas tributarios consideran independiente de las obligaciones de transparencia patrimonial que pesan sobre los funcionarios públicos.

En ese contexto, Adorni reveló que evaluó dejar su cargo cuando la controversia sobre su patrimonio tomó estado público, aunque aseguró que finalmente decidió permanecer en funciones por el respaldo recibido desde la cúpula del Gobierno.

“Sí pensé en renunciar al principio”, reconoció.

Según relató, la reconstrucción de ese patrimonio requirió además recuperar documentación que, durante años, había permanecido archivada. Adorni explicó que parte de las pruebas utilizadas para respaldar el origen de los fondos surgieron de registros asociados a operaciones con Bitcoin realizadas una década atrás, cuando las criptomonedas todavía tenían una difusión limitada y operaban bajo esquemas muy distintos a los actuales.

El funcionario sostuvo que, al comenzar a trabajar junto a su defensa, recordó la existencia de billeteras digitales y documentación vinculada con aquellas inversiones. Sin embargo, reconoció que la tarea de localizar esos antecedentes demandó tiempo, en parte por las mudanzas que atravesó en los últimos años y por la dispersión de los registros acumulados durante ese período.

“Sabía que mis billeteras y parte de la documentación me la había guardado”, afirmó. Según explicó, conservó esos archivos no solo por razones patrimoniales sino también como una suerte de recuerdo de una inversión que consideró significativa dentro de su historia económica personal.

Durante la entrevista, incluso exhibió ejemplos de operaciones realizadas con Bitcoin entre 2017 y 2018. A partir de esos registros, aseguró que pudo reconstruir compras y ventas efectuadas en distintos momentos, con información respaldada por la tecnología blockchain. Según explicó, esos movimientos constituyen parte de la evidencia que presentó para demostrar que los fondos cuestionados existían antes de su llegada a la función pública.

Adorni insistió en que esos activos formaban parte de ahorros acumulados junto a su esposa durante su trayectoria en el sector privado y que nunca fueron incorporados a las declaraciones patrimoniales que utilizó como base al momento de asumir funciones en el Gobierno.

“Cuando llega el 2023, esto era todo un ahorro nuestro que estaba en negro. Y yo, en aquella locura de aquel momento, copio la declaración jurada que venía haciendo patrimonialmente y efectivamente voy arrastrando el error”, sostuvo.

El jefe de Gabinete reconoció que la omisión constituyó una equivocación y aseguró que está dispuesto a afrontar las consecuencias tributarias que puedan derivarse de esa situación. “Hago mea culpa, por supuesto que cometí un error”, afirmó.

En ese sentido, señaló que regularizará la totalidad de las obligaciones fiscales que correspondan. “Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa y todos los intereses”, aseguró.

Aun así, rechazó de manera enfática las acusaciones de enriquecimiento ilícito. Según sostuvo, la totalidad de los recursos cuestionados se originó durante sus años de actividad privada y no mientras ejercía cargos públicos.

“Ni soy un chorro. Todo lo hice en actividad privada”, afirmó. También remarcó que nunca ocupó funciones dentro del Estado antes de ser convocado por Javier Milei para desempeñarse como vocero presidencial en diciembre de 2023.

El jefe de Gabinete también buscó despejar las críticas vinculadas con su reciente adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias, incorporado por la Ley de Inocencia Fiscal.

Tal como explicaron especialistas tributarios consultados por El Cronista, la adhesión al régimen simplificado no impide investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito ni limita las facultades de la Justicia para acceder a información patrimonial relevante en una causa penal.

En ese marco, Adorni aseguró que ni él ni su esposa utilizarán el régimen para exteriorizar activos no declarados ni para evitar obligaciones fiscales.

“No vamos a blanquear un solo dólar y no vamos a evitar pagar ningún impuesto”, afirmó.

Según explicó, las declaraciones juradas rectificativas que está presentando ante ARCA se realizan por el régimen general y no mediante el esquema simplificado. Además, sostuvo que abonará los impuestos, multas e intereses que eventualmente correspondan por las inconsistencias detectadas en sus presentaciones anteriores.

El funcionario rechazó además que su adhesión tenga como objetivo obtener la protección conocida como “tapón fiscal”. “No lo uso como tapón fiscal porque no existe el tapón judicial”, sostuvo.

A su entender, buena parte de las críticas mezclaron conceptos tributarios con el expediente judicial que investiga la evolución de su patrimonio. “Si el régimen no existiese, hubiese hecho exactamente lo mismo”, afirmó.