Este miércoles, 10 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 8901 (Agua).
Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 10 de junio
|1°
|8901
|11°
|4810
|2°
|9454
|12°
|1152
|3°
|1763
|13°
|2478
|4°
|2235
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|2687
|5°
|7210
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|6034
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|1598
|16°
|1697
|7°
|2458
|17°
|9733
|8°
|7695
|18°
|6270
|9°
|9181
|19°
|1125
|10°
|0357
|20°
|3566
¿Qué significa soñar con Agua?
Soñar con Agua simboliza tu mundo emocional y procesos de cambio; puede señalar limpieza, renovación o necesidad de soltar.
Su estado guía el sentido: Agua clara y calma indica paz; Agua turbia o agitada sugiere confusión, estrés o emociones reprimidas.
¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?
Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático:
- Dificultad para dejar de pensar en apuestas o juegos de azar
- Progresivo incremento del dinero destinado al juego
- Frustración ante la imposibilidad de frenar o abandonar el hábito
- Buscar refugio en el juego frente a conflictos personales o laborales
- Necesidad de recuperar el dinero perdido a través de nuevas jugadas
- Ocultar o distorsionar la verdad sobre la frecuencia con la que se apuesta
- Creer firmemente que familiares o conocidos proveerán apoyo económico.