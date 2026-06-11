Imagen: archivo de El Cronista.

Este miércoles, 10 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 8901 (Agua).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 10 de junio

1° 8901 11° 4810 2° 9454 12° 1152 3° 1763 13° 2478 4° 2235 14° 2687 5° 7210 15° 6034 6° 1598 16° 1697 7° 2458 17° 9733 8° 7695 18° 6270 9° 9181 19° 1125 10° 0357 20° 3566

¿Qué significa soñar con Agua?

Soñar con Agua simboliza tu mundo emocional y procesos de cambio; puede señalar limpieza, renovación o necesidad de soltar.

Su estado guía el sentido: Agua clara y calma indica paz; Agua turbia o agitada sugiere confusión, estrés o emociones reprimidas.

¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?

Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: