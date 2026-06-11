En la sesión de apertura de este jueves, 11 de junio de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1555 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,16% en relación con el día anterior.

En la última semana, el tipo de cambio euro-dólar subió un 0,3%, mientras que en el último año registró una variación de -1,25%, indicando una leve mejora reciente en un contexto anual negativo.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

La cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Esto ha generado un ambiente de confianza entre los inversores, quienes están más dispuestos a realizar transacciones en este contexto favorable.

En contraste, la tendencia decreciente de la cotización en días anteriores había generado preocupación por la posible inestabilidad económica. Sin embargo, la reciente alza sugiere que el mercado está recuperando su dinamismo, lo que podría indicar una mejoría en la confianza económica general.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar fue del 5.19%, lo que es menor que la volatilidad anual del 5.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.