La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 11 de junio de 2026 en México es de 17.38 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.21%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.45 pesos y un mínimo de 17.42 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 0,54%, mientras que en el último año cayó -6,70%, indicando una tendencia general a la baja pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar mostró avances intermitentes al inicio, pero predominó una tendencia bajista con cuatro caídas consecutivas al final, cerrando con saldo neto negativo.

El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 7.64%, es mayor que su volatilidad anual de 7.59%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva en comparación con los cuatro días anteriores, dado que la variación de -1 es un valor positivo. Este aumento en el valor sugiere que la moneda está ganando fuerza frente a otras divisas en el mercado.

En los últimos días, la confianza en el Dólar ha crecido, lo que puede reflejar un aumento en la demanda y un mantenimiento de un entorno económico favorable. Si esta tendencia persiste, podría impactar en la economía local y en las decisiones de inversión.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.