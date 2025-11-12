La demanda mundial de petróleo y gas aumentará durante los próximos 25 años si el mundo no cambia de rumbo, advirtió la Agencia Internacional de Energía (AIE) en un nuevo escenario que refleja el debilitamiento del compromiso de los gobiernos con la lucha contra el cambio climático. Hasta este año, todos los modelos del organismo con sede en París asumían que el consumo de combustibles fósiles alcanzaría su punto máximo en esta década, una afirmación que fue fuertemente cuestionada por la industria petrolera, gasífera y la Casa Blanca. Pero en su último informe World Energy Outlook, publicado el miércoles, la agencia —cuyas investigaciones orientan las políticas energéticas globales— afirmó que, si el mundo continúa en su trayectoria actual, la demanda de petróleo y gas seguirá aumentando y no se registrará una reducción significativa en las emisiones de CO₂. El informe introduce un escenario que considera el cambio de postura de los países respecto a los objetivos climáticos, así como una creciente preocupación por garantizar energía segura y asequible, y la desaceleración en el crecimiento de los vehículos eléctricos. “El cambio climático está perdiendo prioridad —y rápidamente— en la agenda internacional de política energética”, dijo Fatih Birol, director de la AIE, al Financial Times. “Y esto ocurre mientras 2024 fue el año más caluroso de la historia”. El reporte, publicado mientras los líderes se reúnen en Belém, Brasil, para la cumbre climática COP30, afirma que ahora “es prácticamente seguro que el calentamiento de 1,5 °C será superado dentro de una década o menos, y que los caminos para limitar ese exceso a niveles bajos han quedado fuera de alcance”. La AIE aclaró que no introdujo su nuevo escenario en respuesta a presiones de Estados Unidos, país que ha criticado duramente la idea del “pico del petróleo” mientras intenta impulsar su industria de combustibles fósiles y alcanzar la llamada “dominancia energética”. En julio, Chris Wright, secretario de Energía estadounidense, dijo a Bloomberg que el modelo de la AIE sobre el fin del crecimiento de los combustibles fósiles era “una completa tontería”, señaló que mantenía contacto con Birol y advirtió que Washington reformaría la AIE o retiraría su apoyo. Estados Unidos aporta el 14% del presupuesto del organismo. La AIE reconoció que este año existe “un rango de incertidumbre más amplio sobre las perspectivas” y que discutió su nuevo enfoque con “todos los gobiernos miembros, quienes expresaron interés en contar con múltiples escenarios”. Los grandes productores de petróleo y gas —como Estados Unidos, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos— sostienen que el mundo necesita todas las fuentes de energía, incluidos el petróleo y el gas, para satisfacer la creciente demanda impulsada por la inteligencia artificial y la mejora de los niveles de vida. En el nuevo escenario, denominado Current Policies, las políticas energéticas y climáticas vigentes “se mantienen sin cambios durante los próximos 25 años y no se introducen nuevas medidas”, explicó Birol. Tradicionalmente, este escenario formaba parte de los World Energy Outlook de la AIE, pero fue eliminado en 2020 después de que activistas argumentaran que subestimaba el crecimiento de las energías renovables. Sin embargo, su eliminación generó críticas en Estados Unidos, donde el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes pidió su reintroducción el año pasado. “Para algunos es muy optimista, para otros muy pesimista”, dijo Birol, añadiendo que la AIE no asigna probabilidades a sus proyecciones. “Simplemente ponemos los escenarios sobre la mesa”. El escenario Current Policies prevé que la cuota de vehículos eléctricos alcance un techo de alrededor del 40% para 2035, mientras la demanda de petróleo crece de 100 millones de barriles diarios en 2024 a 113 millones en 2050, impulsada por la aviación, el transporte de carga y la industria petroquímica. Según el escenario Stated Policies —que refleja políticas energéticas y climáticas ya propuestas pero aún no legisladas—, la demanda de petróleo alcanzaría su pico en 102 millones de barriles diarios hacia 2030, con la mitad de los vehículos vendidos en 2035 siendo eléctricos. Ambos escenarios también proyectan un fuerte crecimiento del gas, aunque el uso del carbón alcanzaría su máximo esta década antes de comenzar a declinar. En el centro de las proyecciones de la AIE se encuentra un enorme crecimiento de la demanda eléctrica, que aumentaría aproximadamente un 40% para 2035 en los escenarios Current Policies y Stated Policies, y un 50% en el más ambicioso escenario Net Zero. El incremento en la demanda estaría impulsado por la mayor penetración de electrodomésticos, aires acondicionados, manufactura avanzada y centros de datos. Aunque la inversión en centros de datos se concentra en las economías avanzadas, el sector energético será cada vez más moldeado por las economías emergentes lideradas por India y el sudeste asiático, e incluirá a Oriente Medio, América Latina y África. Representantes de la industria de energías renovables destacaron que todos los escenarios de la AIE prevén un crecimiento masivo de la energía limpia. “Casi toda la nueva demanda eléctrica —impulsada por la expansión industrial, la IA, las necesidades de refrigeración y la transición hacia los autos eléctricos— será cubierta por energías renovables”, afirmó Bruce Douglas, director ejecutivo de la Global Renewables Alliance.