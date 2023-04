Cómo un suboficial de 21 años accedió a los máximos secretos de EE.UU.

A miles de kilómetros de la cruda realidad de la guerra que él iba a poner patas arriba, el miembro de la Guardia Aérea estadounidense de 21 años acusado de filtrar cientos de documentos clasificados, formaba parte de una extensa red de inteligencia que recopilaba y preparaba información sensible para altos mandos militares y otros funcionarios de seguridad nacional.

Jack Teixeira tenía uno de los rangos más bajos del ejército como trabajador informático en la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts. Aun así, recibió una autorización top secret para mantener y proteger las diversas redes informáticas de la Fuerza Aérea, incluidas algunas de las más sensibles.

Las autoridades estadounidenses todavía están estudiando cómo una persona tan joven pudo aparentemente sustraer y difundir algunos de los secretos más delicados del país , pero sus responsabilidades y el funcionamiento del sistema de clasificación estadounidense ofrecen pistas importantes.

Aunque las unidades del ejército y de la guardia nacional aérea de Estados Unidos suelen asociarse a la respuesta ante catástrofes naturales, pasan la mayor parte del tiempo ayudando en operaciones en el extranjero, según explicaron antiguos oficiales. Teixeira se presentó en una base militar de Cape Cod, pero estaba en servicio activo y participaba en tareas muy delicadas.

Teixeira se encuentra detenido en Massachusetts acusado de compartir ilegalmente información altamente clasificada de defensa nacional.

Su unidad, la 102ª Ala de Inteligencia, procesa información para los mandos militares estadounidenses y es una de las aproximadamente media docena de unidades de inteligencia de la Guardia Nacional Aérea que realizan un trabajo similar, según el teniente general retirado L Scott Rice, que supervisó todas las unidades de la Guardia Nacional Aérea en EE.UU., incluida la 102ª. "Es una gran tubería de datos", afirmó Rice.

La unidad de Teixeira y otras similares revisan datos de inteligencia, como imágenes de aviones estadounidenses, y los preparan para funcionarios militares y otras personas. Según un funcionario de Defensa: "Se trata de recopilar inteligencia en tiempo real y reunirla de forma que pueda ser utilizada por los mandos".

El martes, la Fuerza Aérea de EE.UU. informó que había ordenado a la 102ª Ala de Inteligencia que interrumpiera su misión mientras el servicio investiga la filtración de información clasificada. Sus funciones han sido reasignadas temporalmente a otras unidades .

Rice dijo que los oficiales de sistemas de transporte cibernético como Teixeira deben asegurar redes, servidores y computadoras personales; asegurarse de que el hardware esté conectado y funcionando; instalar el software adecuado para proteger las computadoras y los sistemas; y garantizar que la información se transmita sin problemas .

Aunque se cree que Teixeira no preparó directamente ninguna información de inteligencia, al parecer pudo acceder a ella e imprimirla sin hacer saltar las alarmas , incluso en una función que un exfuncionario de inteligencia comparó con la de un conserje.

"Tenemos gente de bajo nivel que ha tenido que acceder a cosas porque no íbamos a poner a un general de cuatro estrellas vaciando papeleras y limpiando escritorios", dijo el exfuncionario.

Funcionarios del Pentágono dijeron que miles de personas tenían acceso a los documentos sensibles que Teixeira supuestamente compartió. Un informe de 2019 presentado al Congreso indicaba que más de un millón de personas tenían acceso a información altamente clasificada y más de 1,5 millones tenían autorizaciones de nivel inferior que concedían acceso sensible.

Un desafío para el Pentágono es que sus rangos están compuestos en gran parte por jóvenes -más de dos tercios de los miembros en servicio activo tienen 30 años o menos- que viven cada vez más online, particularmente desde que la pandemia.

"La gran mayoría de nuestros militares son jóvenes y no es excepcional que los jóvenes hagan cosas importantes en nuestro ejército, esa no es realmente la cuestión", declaró Lloyd Austin, secretario de Defensa estadounidense. "La cuestión es cómo ejecutas o llevas a cabo tus funciones de forma responsable y cómo proteges la información. Todos tenemos la obligación de hacerlo y los supervisores tienen la responsabilidad de asegurarse de que se hace".

Teixeira, que se unió al ejército en 2019 y recibió su autorización de seguridad en 2021, compartía opiniones conservadoras sobre política, armas y religión con otros gamers en la plataforma Discord . Al parecer, su deseo de ganarse el favor de sus amigos de Internet le llevó a compartir cientos de documentos altamente clasificados.

Jack Reed, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, declaró en una entrevista que muchos de los que filtraron información clasificada en el pasado tenían motivaciones políticas o financieras . En el caso de Teixeira, sin embargo, parece que estaba " intentando impresionar a la banda ", lo que pone de relieve posibles diferencias generacionales que los militares deben tener en cuenta.

"Eso es algo que tenemos que incorporar a nuestros sistemas" para aprobar, autorizar y supervisar a las personas con autorizaciones de seguridad, dijo Reed, añadiendo que se espera que la administración informe al Senado sobre la filtración a finales de esta semana.

Glenn Gerstell, que fue consejero general de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés) de 2015 a 2020, dijo que era poco probable que Teixeira se hubiera sometido a una prueba de polígrafo para recibir su autorización pero, incluso si lo hizo, los investigadores están limitados en lo que pueden preguntar.

"El Gobierno, por razones de privacidad y libertades civiles, no hace preguntas que puedan ser interpretadas como políticas", dijo Gerstell. "Nos metemos en terrenos muy difíciles, no podemos tomar decisiones laborales basándonos sólo en [la opinión de que] este tipo es terriblemente conservador, quizá le gusten mucho las armas; le gustan los chalecos antibalas, así que quizá no deberíamos contratarlo".

Ante las dificultades para cumplir sus objetivos de reclutamiento, el ejército ha recurrido a Discord y otras plataformas populares entre los fans de los videojuegos para llegar a más posibles reclutas. El ejército estadounidense mantiene un canal de Discord con más de 70.000 miembros destinado a reunir a los gamers del ejército y poner en contacto a los interesados con los reclutadores.

Las filtraciones de Teixeira han llevado al gobierno estadounidense a poner en marcha varias investigaciones para determinar cómo se comparte la información y quién puede acceder a ella, así como la forma en que las revelaciones pueden haber perjudicado a la seguridad nacional.

John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., dijo el lunes que la revisión podría incluir cómo se procesa a las personas para obtener autorizaciones de seguridad y si la información se distribuye demasiado ampliamente.

Tras el 11 de septiembre de 2001, el gobierno estadounidense amplió el acceso a la información de inteligencia, después de que una comisión llegara a la conclusión de que los funcionarios no habían sido capaces de 'conectar los puntos' antes de los atentados .

Algunos funcionarios y exfuncionarios de EE.UU. afirmaron que podría haber llegado el momento de reconsiderar esos cambios sin dejar de asegurarse de que las personas disponían de la información necesaria para realizar su trabajo. Es probable que Teixeira tuviera acceso a una red estadounidense top secret conocida como JWICS (Joint Worldwide Intelligence Communication System), señalaron funcionarios y exfuncionarios, y añadieron que los documentos filtrados parecían ser accesibles desde allí.

" Demasiada gente tiene acceso a piezas sumamente delicadas de nuestras redes de inteligencia ", dijo un segundo funcionario de Defensa. "Ese es un problema real después de Snowden, es una lección que deberíamos haber aprendido después de Manning", agregó el funcionario, en referencia a las filtraciones del excontratista de la NSA, Edward Snowden, y la exanalista de inteligencia del ejército Chelsea Manning: "Es una lección que nunca llegamos a comprender".

El debate por los criterios de clasificación

Para otros, la filtración también puso de relieve los peligros de la clasificación excesiva de la inteligencia, que ha sido debatida durante mucho tiempo por legisladores y defensores de la transparencia que dicen que EE.UU. clasifica demasiada información para evitar la rendición de cuentas.

Mick Mulroy, exalto funcionario del Pentágono y oficial paramilitar retirado de la CIA, afirmó que EE.UU. debería replantearse cómo clasifica los documentos.

"El exceso de clasificación de documentos, especialmente hasta el nivel de top secret, crea una situación en la que más personas tienen que recibir ese alto nivel de autorización para hacer su trabajo", dijo. "Es necesario revisar por qué un documento se clasificó originalmente de una manera determinada y quién necesita realmente una autorización de alto secreto y reducir las más de un millón de personas que la tienen actualmente".