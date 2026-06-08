Llegan los Black Hawk a la Argentina: avanza la compra de los emblemáticos helicópteros estadounidenses.

En esta noticia Qué funciones tendrán los helicópteros que llegarían al país

Después de meses de especulaciones y distintas versiones sobre la operación, el Ejército Argentino confirmó que continúa el proceso para sumar helicópteros UH-60 Black Hawk provenientes de Estados Unidos. La iniciativa contempla una primera etapa con cuatro unidades, aunque el objetivo final es ampliar la flota hasta alcanzar una decena de aeronaves.

El anuncio fue realizado por el jefe del Ejército, Oscar Santiago Zarich, durante una ceremonia institucional. La incorporación apunta a fortalecer las tareas de transporte militar, apoyo operativo y cobertura aérea, capacidades que se redujeron tras la salida de servicio de otros helicópteros utilizados durante años por la fuerza.

La adquisición forma parte de una estrategia más amplia orientada a la actualización de equipamiento. Según expresaron las autoridades militares, el escenario internacional actual exige contar con una estructura más flexible, preparada para responder a los desafíos tecnológicos y operativos del siglo XXI mediante una modernización sostenida.

Dentro de ese proceso también aparecen otros programas vinculados a vehículos blindados, sistemas de defensa y nuevas herramientas tecnológicas. En ese contexto, los Black Hawk son considerados una pieza clave para potenciar la capacidad de despliegue y respuesta en distintas misiones.

Qué funciones tendrán los helicópteros que llegarían al país

La intención oficial es concretar la llegada de las primeras aeronaves antes de que finalice el año. Además de sus prestaciones en escenarios de combate, los aparatos pueden ser utilizados en tareas de búsqueda y rescate, evacuaciones sanitarias, operaciones especiales y misiones de apoyo logístico.

Las estimaciones indican que cada helicóptero tendría un valor superior a los dos millones de dólares (Fuente: WikimediaCommons).

Otro de los puntos que forman parte de las negociaciones es la incorporación de equipamiento complementario y programas de capacitación para las tripulaciones encargadas de operar el sistema. El objetivo es que las aeronaves puedan integrarse rápidamente a las estructuras existentes.

La oportunidad surge en parte por un proceso de reorganización que atraviesan distintas ramas de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Esa reestructuración contempla el retiro de numerosas unidades, lo que abre la posibilidad de transferencias internacionales de material aún operativo.

En cuanto a los costos, las estimaciones indican que cada helicóptero tendría un valor superior a los dos millones de dólares debido a su condición de aeronave usada. Además, los aparatos que eventualmente sean incorporados recibirían trabajos de actualización tecnológica para extender sus capacidades y adecuarlos a los requerimientos operativos previstos por la Argentina.