Por primera vez, una vacuna diseñada íntegramente por inteligencia artificial superó un ensayo clínico en humanos. Investigadores de la Universidad de Cambridge confirmaron que el compuesto es seguro, bien tolerado y genera respuestas inmunes contra múltiples coronavirus —incluido el SARS-CoV-2— y contra virus de animales que aún no infectaron a personas.

El estudio fue publicado en el Journal of Infection y desarrollado junto a DIOSynVax, empresa derivada de la universidad. La vacuna fue probada en 39 voluntarios sanos de entre 18 y 50 años en instalaciones del Instituto Nacional de Investigación en Salud del Reino Unido.

¿Cómo funciona la vacuna universal contra el coronavirus diseñada por IA?

La inteligencia artificial analizó información genética de decenas de coronavirus de la familia Sarbeco y detectó características comunes a todos ellos. Con esos datos, construyó digitalmente un único componente activo —denominado “superantígeno”— capaz de entrenar al sistema inmune contra múltiples variantes a la vez.

A diferencia de las vacunas convencionales, que apuntan a una cepa específica y deben reformularse con frecuencia, este superantígeno fue diseñado para anticipar mutaciones futuras.

Método de administración

Se aplicó como vacuna de ADN mediante un sistema de microchorro sin aguja

El superantígeno es compatible con múltiples plataformas de entrega

La ausencia de aguja podría facilitar campañas de vacunación masiva

La inteligencia artificial analizó información genética de decenas de coronavirus de la familia Sarbeco y detectó características comunes a todos ellos. Fuente: Shutterstock

¿Qué implica este ensayo y cuándo podría estar disponible?

El primer ensayo confirmó seguridad, pero la vacuna universal contra el coronavirus requiere etapas adicionales antes de llegar al público. Un estudio de Fase 2 está planificado para evaluar respuestas inmunes en un grupo más amplio y diverso de participantes.

El profesor Saul Faust, investigador principal del ensayo, sostuvo que si esta clase de vacunas puede desarrollarse antes de un brote, “se podrían salvar millones de vidas, evitar confinamientos y preservar la economía”. La misma plataforma de diseño por IA podría aplicarse en el futuro a otras familias de virus, como el Ébola y la influenza.

Próximos pasos