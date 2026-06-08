La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anunció que puso en marcha un nuevo programa piloto que permite a determinados pasajeros completar el control de seguridad necesario para volar antes de llegar al aeropuerto.

Esta iniciativa, activa desde el pasado 1 de junio, está disponible para algunos viajeros que vuelan desde el Aeropuerto Internacional Logan de Boston y, según informó la agencia federal, se trata de la primera experiencia de este tipo en Estados Unidos.

De qué se trata este cambio que Estados Unidos anunció para viajeros

El programa fue desarrollado por la TSA en colaboración con la Autoridad Portuaria de Massachusetts.

A través del nuevo sistema, los pasajeros elegibles pueden registrarse y pasar por el control de seguridad en una terminal remota ubicada en Framingham, antes de llegar al aeropuerto.

Cuando los controles finalizan, los viajeros son transportados en un autobús que los deja de forma directa en la zona segura de su terminal de salida.

De acuerdo con lo detallado por las autoridades, el objetivo de esta iniciativa es brindar una alternativa para evitar el tráfico, la congestión en los controles de seguridad y las dificultades para estacionar en el aeropuerto.

Este cambio está operativo en el aeropuerto desde el 1 de junio. Imagen ilustrativa generada con Inteligencia Artificial

Quiénes pueden utilizar el nuevo programa de TSA

Actualmente, este servicio puede ser utilizado por pasajeros que cumplan los siguientes 3 requisitos

Viajen desde el Aeropuerto Internacional Logan de Boston

Vuelen con las aerolíneas JetBlue o Delta

Tengan vuelos programados entre las 5:30 a.m. y las 4:00 p.m.

Cuánto cuesta utilizar este control remoto de seguridad

Los boletos para usar el servicio se encuentran a la venta por los siguientes valores

El acceso cuesta 9 dólares por pasajero

Los menores de 18 años pueden viajar gratis en el autobús seguro cuando están acompañados por un adulto con boleto

El estacionamiento en Framingham tiene un costo de 7 dólares por día

¿Esta nueva modalidad llegará a más aeropuertos?

De acuerdo con lo indicado por la agencia federal, el programa forma parte de una estrategia para explorar nuevas opciones de control remoto de pasajeros en distintas partes del país, por lo que en función de cómo resulte, tiene posibilidad de expandirse.