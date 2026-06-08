Marina Mercante: las advertencias del sector sobre la desregulación que prepara Sturzenegger
Mientras el Gobierno avanza con un proyecto para habilitar buques extranjeros en rutas de cabotaje, sindicatos y empresas navieras advierten sobre el impacto que podría tener en el empleo, la recaudación, la industria naval y la marina mercante nacional.
Muchos inversores miran únicamente la empresa que representa el Cedear y pasan por alto variables que impactan directamente en el rendimiento, el costo de entrada y la posibilidad de salir de una posición.