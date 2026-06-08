El Flatiron Building de Nueva York se encendió por primera vez en sus 124 años de historia. La iluminación exterior marca un hito en la transformación del ícono arquitectónico de Manhattan, que avanza hacia su reapertura como complejo de residencias privadas de lujo.

El proyecto, a cargo de The Brodsky Organization y The Sorgente Group, incluye la restauración completa de la fachada Beaux-Arts del edificio diseñado por Daniel Burnham en 1902 . Fue aprobado por la Comisión de Preservación de Monumentos Históricos de Nueva York.

¿Qué implica la transformación del Flatiron Building?

El histórico rascacielos de 24 pisos dejará de ser un edificio de oficinas para convertirse en residencias privadas. Los precios arrancan en u$s 14,85 millones para unidades de tres dormitorios.

El diseño interior, a cargo de Studio Sofield, integrará materiales originales recuperados durante la obra —herrajes históricos, hierro forjado y mosaicos de mármol— en un esquema residencial contemporáneo. Los primeros residentes están previstos para el otoño de 2026.

El histórico rascacielos de 24 pisos dejará de ser un edificio de oficinas para convertirse en residencias privadas.

¿En qué punto está la restauración del edificio más famoso de Manhattan?

La fachada fue sometida a un relevamiento completo: se reemplazaron más de 1.000 ventanas, se restauraron miles de elementos de terracota y se reparó la cornisa característica. El sistema de iluminación, diseñado por L’Observatoire International —responsable del MoMA y el Guggenheim—, usa artefactos LED que no alteran la estética histórica del edificio.

El andamiaje en la parte superior ya fue retirado, lo que permitió el primer encendido nocturno. La remoción completa, en la parte inferior, se completará en los próximos meses.