Las dudas de bloques clave complican la eliminación de las PASO y reactivan el diálogo con gobernadores
En La Libertad Avanza reconocen que el principal obstáculo está en los senadores radicales y en dos votos del PRO. Con el Congreso en receso, la Casa Rosada intensificó las conversaciones con gobernadores que tienen influencia sobre esos bloques.
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