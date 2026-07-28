Mientras el Congreso transita el receso legislativo de invierno, el Gobierno nacional intenta destrabar la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones 2027. Sin embargo, voces libertarias en el Senado reconocen que el proyecto todavía no tiene los votos asegurados y, en ese escenario, las negociaciones con los gobernadores volvieron a cobrar protagonismo.

La reactivación del diálogo tuvo un nuevo capítulo, luego de diversas reuniones entre gobernadores como Maximiliano Pullaro de Santa Fe para avanzar en el esquema de concesiones y obras sobre rutas nacionales.

Aunque oficialmente el eje del encuentro, temas como los cambios en torno al sistema electoral se hablan a viva voz. Una voz allegada al bloque libertario en el Senado indicó con sorna que deberían hablar con los gobernadores que tienen legisladores clave. “ Que le den obra pública a las provincias de los senadores que no están seguros de que votar ”.

"No creo que hayan avanzado demasiado, la verdad“, resumió ante El Cronista.

Según se sabe, el principal problema no está en los bloques más duros de la oposición, sino en los espacios dialoguistas. Los votos que faltan responden al bloque de la Unión Cívica Radical y hay dudas con respecto a los dos votos del PRO.

Los radicales responden a distintos gobernadores, entre ellos Alfredo Cornejo de Mendoza y Gustavo Valdés de Corrientes.

Jefatura de Gabinete

Fue justamente Valdés uno de los gobernadores que se reunió esta semana con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y otorgó el aval a la provincia de Corrientes para las obras para el puente Alvear-Itaquí y el proyecto Puente Monte Caseros-Bella Unión.

"Yo diría que si no tenés los 10 de la UCR, se acabó", sintetizó una voz alineada con el oficiailismo a El Cronista.

En ese contexto se inscriben las reuniones por la agenda vial, una de las principales demandas que los mandatarios vienen planteando desde hace meses frente al deterioro de las rutas nacionales y la paralización de obras.

No se trata de un reclamo nuevo. Desde principios de año, los gobernadores vienen exigiendo definiciones sobre el futuro de la infraestructura vial , luego de que el Gobierno avanzara con un esquema de concesiones privadas y redujera al mínimo la obra pública financiada por el Estado nacional.

Ahora, con la discusión electoral de fondo, esos encuentros también adquieren una dimensión política.

Los gobernadores que miran de reojo

El oficialismo entiende que, más allá de las posiciones públicas, varios mandatarios todavía no terminaron de definir cómo jugarán frente a la reforma política.

Uno de los casos que más atención genera es el de Córdoba. Tal como publicó El Cronista, en los últimos días volvió a tomar fuerza la versión de un entendimiento entre sectores del Gobierno y el gobernador Martín Llaryora para facilitar la eliminación de las PASO.

Según reconstruyeron fuentes del peronismo provincial, el esquema que se conversó contemplaba el acompañamiento de los legisladores cordobeses a la eliminación de las primarias, mientras que La Libertad Avanza mantendría dividida su estrategia electoral en la provincia de cara a la disputa por la gobernación de 2027.

NOTICIAS ARGENTINAS BARIES, NOVIEMBRE 10:El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora llega a Casa de Gobierno para reunirse con el designado ministro del Interior, Diego Santilli.FOTO NA:DAMIAN DOPACIO

Desde el entorno del mandatario evitaron confirmar esa negociación, aunque tampoco la descartaron. “No es tan lineal, vamos paso a paso”, respondieron entonces a este medio.

Otro escenario distinto aparece en Santa Fe. Cerca de Maximiliano Pullaro sostienen que no existen conversaciones electorales con la Casa Rosada y mantienen reparos tanto sobre la eliminación de las PASO como sobre la posibilidad de habilitar listas colectoras.

En Tucumán, en tanto, Osvaldo Jaldo también expresó públicamente sus dudas respecto de las colectoras impulsadas por el Gobierno y reclamó conocer en detalle el proyecto antes de fijar una posición definitiva.

El caso más favorable para la Casa Rosada sigue siendo Catamarca. El gobernador Raúl Jalil volvió a pronunciarse a favor de eliminar las PASO al considerar que “no le sirven a la sociedad”, aunque también manifestó reparos respecto del mecanismo de las colectoras y pidió que cualquier modificación se alcance mediante un amplio consenso político.