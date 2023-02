El heredero qatarí con bajo perfil que quiere comprar el Manchester United

El jeque Jassim bin Hamad al-Thani tenía sólo 28 años cuando se incorporó al consejo de Credit Suisse en 2010, encargado de representar los intereses qataríes después de que los inversores del emirato del Golfo invirtieran miles de millones en el banco suizo.

Llegó a la entidad crediticia con un perfil bajo y, tras siete años con un asiento en la mesa principal, se fue igual.

"El único recuerdo que tengo es que era más bien un hombre callado", dijo un excompañero de dirección, mientras que otra persona que asistía a menudo a las reuniones añadió: "No recuerdo que hablara en absoluto".

Escándalo en la Premier League: Manchester City fue denunciado por irregularidades financieras

Ahora, el jeque Jassim está dispuesto a sacrificar ese discreto estatus en pos de su pasión por el Manchester United, uno de los clubes más prestigiosos del fútbol mundial. A principios de este mes, presentó una oferta por el club, rico en historia pero falto de éxitos en la última década.

Aunque no ha revelado cuánto pagaría por el club de la Premier League, en una venta que podría establecer un nuevo récord de precio por un equipo deportivo , el hombre de 40 años procede de una riqueza considerable.

El jeque Jassim es el segundo hijo del exprimer ministro qatarí, el jeque Hamad bin Jassim al-Thani, conocido como HBJ, y exdirector del fondo soberano del Estado. Primo lejano del emir en el clan gobernante y uno de los hombres más ricos del emirato , Forbes cifra la fortuna de HBJ en u$s 1300 millones, pero en Doha se calcula que multiplica esa cantidad por varias veces.

El jeque Jassim bin Hamad al-Thani. Crédito: Bloomberg.

"Nunca podrá estar al mismo nivel que su padre, que es un gigante en el mundo del dinero y el poder", afirma un banquero, que describe al jeque Jassim, educado en la academia militar de Sandhurst, como "menos extrovertido". "Pero ha aprendido de uno de los inversores más avispados", añadió.

Durante una década, el jeque Jassim dirigió Al Mirqab Capital, que gestiona la cartera de inversiones de la familia, antes de diversificarse.

Entre sus funciones, el jeque Jassim preside QInvest, un banco de inversión y gestor de activos creado en 2007, así como el Banco Islámico de Qatar, del que la Autoridad de Inversiones de Qatar (QIA, por sus siglas en inglés), el fondo soberano, es accionista mayoritario.

En sólo 3 años: la misteriosa empresa emiratí que pasó del anonimato a valer u$s 240.000 millones

Sus asesores en la puja por el Manchester United, propiedad de la familia estadounidense Glazer desde que lo adquirió en 2005 mediante una controvertida compra apalancada, confían en que resulte más convincente que la propuesta rival del multimillonario británico Sir Jim Ratcliffe. Ambos son los dos únicos candidatos declarados.

El Manchester United ha estado en la mira del jeque Jassim durante los últimos 12 meses, según una persona familiarizada con el asunto.

El jeque Jassim ha dicho que su visión es devolver al club a sus "antiguas glorias" mediante una "inversión sostenible" en jugadores e infraestructura a través de un vehículo creado recientemente llamado Nine Two Foundation. Se espera que la oferta, que no tendrá deudas, valore el club en unos u$s 4500 millones, según personas familiarizadas con el asunto .

Qatar más allá del fútbol: cuáles son las mejores playas y actividades que propone el país

Fuentes afirman que la financiación de la oferta no está relacionada con el Estado qatarí. Esto es esencial para cumplir las normas de la UEFA que prohíben la propiedad múltiple de clubes, dado que el Estado qatarí controla al campeón francés, el París Saint-Germain.

"Ge rd Nonneman, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown, en Doha, afirma: "Yo no lo vería necesariamente como una oferta 'qatarí'. "Creo que gran parte de la fortuna del hijo se basa en la riqueza de su padre".

El principal asesor de HBJ en Al Mirqab es Shahzad Shahbaz, exejecutivo de Bank of America. "Al Mirqab es como un mini-QIA, que invierte en operaciones bancarias, hoteleras, inmobiliarias y de comida y bebidas", dijo un banquero familiarizado con el asunto. Bank of America asesora al jeque Jassim en la oferta del Manchester United.

Mundial 2022: esta es la descomunal cifra que gastó Qatar para llevar la Copa del Mundo al medio del desierto

El jeque Jassim lleva mucho tiempo a la sombra de su padre . Durante muchos años, HBJ estuvo en la vanguardia de la geopolítica y las finanzas internacionales a través de una larga carrera como ministro de Asuntos Exteriores, primer ministro y jefe del fondo soberano del Estado del Golfo.

Contribuyó a forjar el Qatar moderno junto con el emir padre, el jeque Hamad bin Jalifa al-Thani, que llegó al poder en un golpe de palacio en 1995, mediante la creación de una enorme industria de exportación de gas natural.

Eso impulsó la transformación de Qatar, que pasó de ser un modesto exportador de petróleo a uno de los países más ricos del mundo . Al frente de la QIA, HBJ utilizó el excedente de ingresos por hidrocarburos para construir el futuro de Qatar en la era post-petróleo.

Qatar 2022: los 6 destinos alucinantes de Doha que no te podés perder si vas al Mundial

La QIA se convirtió en un nombre mundial de las finanzas, invirtiendo en la automotriz Volkswagen y el supermercado Sainsbury's, así como en el Canary Wharf londinense y la gran tienda de lujo Harrods.

Aunque HBJ nunca ha mostrado interés en comprar un club de fútbol, los banqueros dicen que tiene buen ojo para los detalles financieros. Una persona lo recuerda volando a Londres para pronunciar un discurso tras haber cenado la noche anterior con el presidente ruso Vladimir Putin. Antes de ir a almorzar con el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, recibió información actualizada sobre un acuerdo de camino al aeropuerto.

Rápidamente se dio cuenta de un error cometido por uno de los analistas en el denso entramado de transacciones derivadas de la hoja de términos".

La historia de la poderosa familia que gobierna Qatar hace 150 años y que pasó de la pobreza a organizar un Mundial

HBJ renunció en 2013 después de que el emir padre abdicara en favor de su hijo, el jeque Tamim. El actual emir es dos años mayor que el jeque Jassim, también estudió en Sandhurst y es seguidor del Manchester United.

A diferencia de su padre, el jeque Jassim nunca ha ocupado un cargo gubernamental.

Tiene intereses en un negocio de hostelería que licencia una franquicia del asador de Doha del carnicero y chef turco Nusret Gökçe, más conocido como Salt Bae. El chef suscitó polémica por festejar en el campo con los jugadores argentinos tras su victoria en la final del Mundial del año pasado en Doha .

Ahora, el jeque qatarí apuesta por que una oferta exitosa por el Manchester United proporcionaría muchas ventajas.